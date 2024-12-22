Избранный американский лидер отметил, что Россия разрушила украинские города, поэтому возвращать нечего.

Избранный президент США Дональд Трамп "отправил сообщение" украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, чтобы он начал думать о прекращении огня и отказе от всех занятых Россией территорий, пишет El Pais.

Пока европейские столицы обсуждают другие варианты завершения войны, в частности введение миротворческих сил, увеличение поставок западного оружия, создание оборонного щита США и Европы для Украины.

"Война закончится за столом переговоров, возможно, раньше, чем ожидалось. Европа должна подготовиться к этому и претендовать на место за столом переговоров", - отметил высокопоставленный европейский источник.

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Один из главных рисков, который беспокоит Киев и европейские столицы, - это возможное достижение соглашения, которое оставит оккупированные территории в статусе замороженного конфликта. Высокопоставленный источник из ЕС подчеркнул, что "гарантии безопасности нужны не только для того, чтобы Украина приняла это соглашение, но и для обеспечения ее выживания как независимого государства".

В прошлом году Киев добился от стран НАТО подписания обязательств в сфере безопасности, которые в основном охватывают военную и экономическую поддержку. Но полноценные "гарантии" остаются под вопросом, поскольку в европейских кругах нет консенсуса относительно их формата.

"Членство в НАТО должно быть главной целью Европы. Хотя есть разные переменные, которые являются менее надежными, но более политически жизнеспособными", - говорит Луис Симон, директор брюссельского офиса Королевского института Элкано.

Решение во многом зависит от Соединенных Штатов, в частности после смены администрации в январе. Дональд Трамп, который пообещал закончить войну за 24 часа, уже направил украинскому лидеру Владимиру Зеленскому сигнал о необходимости прекращения огня и возможном признании оккупации захваченных Россией территорий. В своем роскошном гольф-клубе во Флориде Трамп заявил:

"Приятно говорить, что они хотят вернуть свою землю, но города в основном разрушены. Вы смотрите на некоторые из этих городов, и там не осталось ни одного здания. Так что, когда вы говорите "вернуть страну"... Вернуть что? Это 110-летняя реконструкция".

Несмотря на это, несколько европейских источников, пожелавших остаться анонимными, считают, что сигналы, посланные Трампом, не являются негативными - генерал Кит Келлог, который был назначен посланником в Украине, высоко оценил новые пакеты оружия администрации Джо Байдена и разрешения атаковать объекты на российской территории. Трамп хочет достичь мира, но с позиции силы.

"Для него важно не выглядеть слабым", - сказал высокопоставленный чиновник.

"Трамп еще не принял решение, один день он показывает одно, на следующий - другое, поэтому так важно действовать сейчас и передать наши месседжи", - сказал источник в украинском правительстве.

"2025 год будет решающим", - заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

Сейчас Европа стремится вооружить Украину, чтобы усилить ее позиции перед возможными переговорами, и превратить страну в обороноспособное государство, которое будет сдерживать Кремль.

Президент Франции Эммануэль Макрон предложил идею европейских миротворческих войск, однако большинство союзников считает, что прежде чем отправлять такие силы, необходимо достичь мира.

Европа и США остаются важными партнерами для Киева. В то же время давление времени и неопределенность в Вашингтоне заставляют Украину и ее союзников действовать быстро, чтобы сформировать новый зонтик безопасности.

Трамп и Украина - чего ждать

Ранее УНИАН сообщал, что предстоящая инаугурация Трампа не сулит ничего хорошего для интересов Запада и Украины. Вероятнее всего, после 20 января военная и экономическая помощь Киеву от Вашингтона значительно сократится, а переговоры с Россией начнутся быстро. Такое мнение высказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

Президент Украины Владимир Зеленский предполагал, что полномасштабная война в Украине против РФ может завершиться в 2025 году, ведь Трамп способен оказывать большое давление на РФ из-за усиления Украины. Но это зависит "от воли тех, кто этого хочет".

Еще до инаугурации в Киев должен прибыть будущий спецпредставитель Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. Впрочем, Зеленский выразил скепсис относительно успеха миссии Келлога.

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