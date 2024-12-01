Болтон рассказал, какой сценарий завершения войны будет лучшим для Украины.

Предстоящая инаугурация нового президента США Дональда Трампа не сулит ничего хорошего для интересов Запада и Украины. Вероятнее всего, после 20 января военная и экономическая помощь Киеву от Вашингтона значительно сократится, а переговоры с Россией начнутся быстро.

Такое мнение высказал бывший советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в своей колонке для The Telegraph.

Он заявил, что враждебность Трампа к НАТО ощутима. По его словам, похожие чувства республиканец может испытывать и к Украине.

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Болтон уверен, что европейская финансовая поддержка Украины уменьшится из-за того, что члены ЕС спешат возродить коммерческие связи с РФ.

Экс-советник Трампа поделился, что республиканец еще не разговаривал с российским диктатором Владимиром Путиным после своей победы на выборах в 2024 году. Он отметил, что после диалога желание нового главы Белого дома закончить "войну президента Джо Байдена" может значительно увеличиться. Это в худшем случае будет означать капитуляцию перед требованиями России.

Болтон считает, что Байден поставил интересы США под угрозу, провалив реализацию почти трехлетней помощи Украине. По его словам, нынешний глава Белого дома так и не разработал выигрышную стратегию.

Тем не менее Трамп все же попробует найти оптимальный вариант завершения войны в Украине. Болтон заявил, что мирное соглашение, вероятнее всего, будет временным, чтобы сохранить будущее Украины открытым.

Экс-советник Трампа добавил, что РФ не собирается останавливаться, пока "империя Путина" не будет восстановлена. Поэтому российский диктатор не согласится на сделку, которая будет включать в себя отказ от будущей агрессии против Украины на постоянной основе.

Прекращение огня вдоль существующих военных линий фронта во время переговоров может быть неизбежным, заверил Болтон. Он подчеркнул, что соглашение не должно создавать демилитаризованных зон между украинскими и российскими войсками внутри Украины. По его словам, это будет выгодно исключительно Москве.

Болтон заявил, что развертывание миротворцев ООН вряд ли поможет Украине. Он напомнил, что силы ООН по наблюдению за разъединением патрулируют Голанские высоты с 1974 года, но они не помешали Израилю аннексировать Голаны.

"Проблема не смягчается, если миротворцы находятся под эгидой НАТО, а не ООН. Не качество военных имеет значение, а намерения сторон конфликта. Кто-нибудь сомневается в долгосрочных целях России? Или Украины, если на то пошло? Я предполагаю, что Кремль в любом случае не согласится на миротворцев НАТО, по крайней мере, если их не усилят тысячи северокорейских солдат", - сказал он.

Кроме того, Болтон считает, что Украина не должна отказываться от возможности вступить в НАТО в будущем. Он заверил, что суверенная страна должна быть свободна в выборе своих союзников:

"Мы не должны соглашаться на принудительную нейтрализацию, которую в Холодную войну называли "финляндизацией". Даже Финляндии это не понравилось, и она в конце концов вступила в НАТО в 2023 году".

Экс-советник Трампа подытожил, что республиканец может бросить Украину на произвол судьбы. Поэтому сейчас рано говорить о том, чем может оказаться мирное соглашение.

Дональд Трамп и война в Украине - важные новости

Ранее в Politico заявили, что президент Украины Владимир Зеленский приспособился и ведет успешную дипломатическую игру с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом. В агентстве отметили, что Киев понимает, что ему придется перестроиться, чтобы избежать конфликта с новым главой Белого дома.

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что Альянс и Трамп убедят российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров. По его словам, Украина пока не имеет сильных позиций для переговоров.

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