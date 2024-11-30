Трамп может оказывать большое давление на Россию через усиление Украины, считает украинский лидер.

Полномасштабная война в Украине против РФ может завершиться в 2025 году.

Такое заявление сделал президент нашей страны Владимир Зеленский во время интервью Sky News. Украинский лидер пообещал, что будет сделано все для того, чтобы противостояние было завершено.

"…у нас есть все возможности, чтобы закончить эту войну в следующем году. Мы можем это делать, но только вместе с Европой, вместе с США и, конечно, вместе с Украиной", - заявил глава государства.

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Президент полагает, что война может завершиться дипломатическим путем. По его мнению, новоизбранный американский президент-республиканец Дональд Трамп способен оказывать большое давление на РФ через усиление нашей страны.

Зеленский дал такой прогноз насчет завершения войны:

"Это может произойти быстро, но все зависит от воли. От воли тех, кто этого хочет. Понятно, что это не легко и это не произойдет завтра. Но это может произойти в следующем году. Я так чувствую, но все зависит от решений и воли других лидеров".

Стоит отметить, что Трамп во время своей избирательной кампании не раз обещал быстро завершить войну в украинском государстве, однако не уточнял, как. Инаугурация трампа состоится 20 января следующего года.

Новости Украины о войне в центре внимания - что сообщалось

В середине октября Владимир Зеленский в Верховной Раде впервые представил украинцам план победы над российскими захватчиками. В частности, в документе говорится, что для победы нашей стране нужно получить приглашение для членства в НАТО.

В конце ноября президент заявил, что украинская сторона готова пойти на прекращение огня без освобождения территорий, захваченных россиянами, если остальная часть нашей страны окажется "под зонтиком" членства в Альянсе.

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