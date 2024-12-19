Еще до инаугурации: Зеленский подтвердил визит спецпосланника Трампа в Украину

Президент подчеркнул, что в Киеве с представителем Трампа обсудят его идеи по завершению войны, высказанные ранее публично.

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что в Киев прибудет будущий спецпредставитель избранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог. Он посетит Украину еще до инаугурации Трампа.

Об этом Зеленский заявил на встрече с журналистами в Брюсселе в ночь на четверг, сообщает "Европравда".

"Он (визит - УНИАН) состоится в начале января. Мы ожидаем господина Келлога и тогда поговорим, что он имеет или имел в виду", - заявил президент, ссылаясь на ранее высказанные Келлогом в СМИ идеи о прекращении войны.

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Учитывая заявление Зеленского, Келлог приедет в Украину до вступления Трампа в полномочия президента. Инаугурация запланирована на 20 января 2025 года.

Впрочем, Зеленский выразил скепсис относительно успеха миссии Келлога. "Если честно, я не верю, что Путин хочет завершения войны", - заявил он.

Война в Украине - визит Келлога

Специальный представитель новоизбранного президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог намерен посетить Киев в следующем месяце и будет не против встреч в Москве, если его пригласят, пишет Bloomberg.

По информации лица, знакомого с ситуацией, он также планирует посетить Лондон, Париж и Рим. Источник издания добавил, что пока такие планы не были окончательно сформированы.

В Кремле не располагают деталями относительно запланированных поездок специального представителя новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кита Келлога. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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