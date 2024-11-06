Эксперты считают, что политика Трампа будет способствовать развитию нефтяной и газовой промышленности США.

Цены на нефть снизились в среду более чем на 1%, поскольку республиканец Дональд Трамп победил на президентских выборах в Соединенных Штатах. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent упали на 1,25 доллара, или на 1,65%, до 74,28 доллара за баррель. Американская WTI (West Texas Intermediate) снизилась в цене на 1,25 доллара, или 1,74%, до 70,74 доллара за баррель.

Новость о победе Трампа привела к укреплению доллара. Последнее делает некоторые товары (в частности, нефть) дороже для владельцев других валют, что в свою очередь может привести к снижению спроса.

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Эксперты также считают, что при Трампе Соединенные Штаты будут давить на экономику КНР, что может привести к ослаблению спроса.

В дополнение ко всему этому бывший президент намерен развивать нефтяную промышленность США, что не может не сказаться на цене на "черное золото".

На нефтяные цены повлияли и другие факторы, не связанные напрямую с выборами в США. Так, по данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в Америке выросли больше, чем прогнозировали эксперты.

Как выборы повлияли на мировую экономику

Выборы президента США и победа Дональда Трампа уже повлияли на экономику мира. Так, биткоин, который является самой популярной криптовалютой, подскочил до исторического максимума - 75 тысяч долларов.

Напомним, ранее Трамп пообещал превратить США в "криптостолицу мира". Также известно, что во время предвыборной кампании экс-президент активно использовал цифровые активы.

Ранее аналитики заявили, что в случае победы Трампа на выборах биткоин может взлететь до новых высот и в теории в конце года может вырасти до 90 тысяч долларов.

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