Существенное влияние на цены оказывают противоречивые новости с Ближнего Востока.

Цены на нефть снизились сегодня, 22 октября, поскольку США возобновили активные усилия по прекращению огня на Ближнем Востоке, а Китай продолжает сталкиваться с замедлением роста спроса. Об этом сообщает Reuters.

Декабрьские фьючерсы на нефть Brent упали на 60 центов, или 0,8%, до 73,69 долларов за баррель, а ноябрьские фьючерсы на нефть WTI (West Texas Intermediate) снизились на 6 центов, до 70,50 долларов за баррель.

В то же время, декабрьские фьючерсы на WTI продемонстрировали падение на 57 центов, или 0,8%, до 69,47 доллара за баррель.

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Напомним, сегодня Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль - первую остановку в своем ближневосточном турне. Во время него государственный деятель будет пытаться возобновить переговоры о прекращении войны в Газе и разрядить ливанский конфликт.

"Цены на сырую нефть колеблются в ответ на неоднозначные новости с Ближнего Востока, поскольку ситуация меняется на эскалацию и деэскалацию", - говорит аналитик Rakuten Securities Сатору Йошида.

Эксперты считают, что цены могут подняться, если появятся более четкие признаки экономического восстановления Китая, подкрепленного стимулирующими мерами Пекина. Но успехи, вероятно, будут ограничены - в частности, из-за неопределенности относительно общих перспектив мировой экономики.

Рынок нефти - последние новости

Ранее эксперты выяснили, что российский "теневой флот" загрязняет мировой океан, поскольку старые суда "заливают" мировой океан нефтью. У специалистов есть опасения относительно возможности крупной катастрофы одного из них - в этом случае последствия для экологии будут разрушительными. При этом Запад, если верить экспертам, де-факто игнорирует эти трудности.

Также недавно сообщалось, что Чехия потратила на нефть и газ из России в 5 раз больше, чем на помощь Украине. Аналитики утверждают, что зависимость чехов от российской нефти увеличилась в прошлом году до 60%.

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