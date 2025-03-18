Все обязаны уважать президента США Дональда Трампа, но он действует так, будто он является боссом мафии, заявил аналитик Sky News по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк. В частности, это касается его стиля общения.
"Он хочет, чтобы его боялись, хочет оскорблять людей, находящихся рядом с ним, чтобы показать свою власть", - подчеркнул он. Трамп, по словам эксперта, воспринимает власть как "личную вещь" и не рассматривает ее как институциональную.
"Власть — это он сам, Трамп, а не президентский пост как таковой", — отметил Кларк. При этом лидер Соединенных Штатов любит быть непредсказуемым, стремясь "запугивать" людей, поэтому он может быть умнее, чем кажется на первый взгляд.
Другие новости, в которых фигурирует Трамп
Ранее УНИАН сообщал, что у Зеленского опасаются, что Трамп может согласиться отдать РФ Одесский порт. Такое сообщение появилось на фоне подготовки к разговору президентов США и России, который состоится во вторник, 18 марта, и во время которого, как сообщалось, будут обсуждать вопрос территорий.
Кроме того, Эрдоган инициировал встречу с Трампом. По словам источников агентства, Эрдоган считает укрепление партнерства между Анкарой и Вашингтоном критически важным для региональной стабильности.