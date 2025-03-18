Аналитик издания объяснил, по каким действиям президента США это видно.

Все обязаны уважать президента США Дональда Трампа, но он действует так, будто он является боссом мафии, заявил аналитик Sky News по вопросам безопасности и обороны Майкл Кларк. В частности, это касается его стиля общения.

"Он хочет, чтобы его боялись, хочет оскорблять людей, находящихся рядом с ним, чтобы показать свою власть", - подчеркнул он. Трамп, по словам эксперта, воспринимает власть как "личную вещь" и не рассматривает ее как институциональную.

"Власть — это он сам, Трамп, а не президентский пост как таковой", — отметил Кларк. При этом лидер Соединенных Штатов любит быть непредсказуемым, стремясь "запугивать" людей, поэтому он может быть умнее, чем кажется на первый взгляд.

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Другие новости, в которых фигурирует Трамп

Ранее УНИАН сообщал, что у Зеленского опасаются, что Трамп может согласиться отдать РФ Одесский порт. Такое сообщение появилось на фоне подготовки к разговору президентов США и России, который состоится во вторник, 18 марта, и во время которого, как сообщалось, будут обсуждать вопрос территорий.

Кроме того, Эрдоган инициировал встречу с Трампом. По словам источников агентства, Эрдоган считает укрепление партнерства между Анкарой и Вашингтоном критически важным для региональной стабильности.

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