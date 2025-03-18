Турция стремится сотрудничать с США и это может включать присоединение турецких войск к будущей миротворческой миссии в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган планирует в следующем месяце полететь в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

Как сообщил Bloomberg, турецкая сторона уже работает над организацией встречи и рассчитывает, что она состоится ближе к концу апреля. По словам источников агентства, Эрдоган считает укрепление партнерства между Анкарой и Вашингтоном критически важным для региональной стабильности на фоне того, как Турция стремится стать ведущим посредником в решении вопросов от Украины до Сирии.

Источники отметили, что роль Турции, как основного члена НАТО, особенно важна, поскольку США пересматривают свои обязательства перед Европой.

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Издание указало, что Турция стремится сотрудничать с США и это может включать присоединение турецких войск к будущей миротворческой миссии в Украине, по словам источников, знакомых с этим вопросом.

Эрдоган об усилиях Трампа по Украине

16 марта президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что приветствует усилия Трампа по достижению "справедливого и долгосрочного" мира в Украине.

"Турция с самого начала конфликта стремилась к справедливому и долгосрочному миру и будет продолжать свои усилия", - говорилось тогда в заявлении администрации Эрдогана.

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