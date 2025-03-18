Выступление Путина по итогам "общения" с американским лидером не ожидается.

Телефонный разговор президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина запланирован на сегодня, 18 марта. Предполагается, что общение начнется в 15:00 по Киеву. Лидеры обсудят широкомасштабную войну, которую РФ развязала против Украины в феврале 2022 года.

Как сообщают российские СМИ со ссылкой на официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, разговор президентов уже согласован. По его словам, предполагается, что он состоится с 16:00 до 18:00 по московскому времени, то есть с 15:00 до 17:00 по Киеву.

"Действительно, будет с 16:00 по московскому времени... И раньше был телефонный разговор, первый телефонный разговор двух президентов. Поэтому определенное понимание есть, безусловно", - заявил Песков.

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Он добавил, что есть также "большое количество вопросов", которые касаются "дальнейшей нормализации" двусторонних отношений между США и РФ, а также войны в Украине.

"Все это предстоит обсудить двум президентам", - сказал пресс-секретарь Путина.

Он добавил, что Кремль оперативно проинформирует об итогах телефонного разговора, однако выступление Путина по результатам этого разговора не ожидается.

Трампа и Путина будут говорить о перемирии в войне

Как писал УНИАН, вопрос введения 30-дневного перемирия значительно зависит от сегодняшнего разговора между Трампом и Путиным - так считает председатель комитета по международной политике Верховной Рады Александр Мережко.

По его словам, Украина абсолютно без всяких условий согласилась на предложение Трампа о прекращении огня, однако Путин, по сути, уже отказался. Как отметил Мережко, кремлевский диктатор назвал дополнительные требования, которые повторяют его ультиматум. Депутат выразил надежду, что Украина получит какой-то конкретный ответ - принимает Трамп отказ Путина или нет.

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