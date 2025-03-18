Такое сообщение появилось на фоне подготовки к разговору президентов США и России.

Президент США Дональд Трамп может согласиться на то, чтобы отдать под контроль России Одесский порт. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на "помощников президента Украины Владимира Зеленского".

"Помощники президента Украины Владимира Зеленского заявили в прошлом месяце, что они обеспокоены тем, что господин Трамп может удовлетворить другие желания Путина (Владимир Путин - российский диктатор, - ред.) в отношении частей Украины, возможно, включая критически важный Одесский порт", - говорится в публикации.

Такое сообщение появилось на фоне подготовки к разговору президентов США и России, который состоится во вторник, 18 марта, и во время которого, как сообщалось, будут обсуждать вопрос территорий.

Видео дня

Издание напомнило, что во время разговора с журналистами Air Force One во время возвращения из Флориды в воскресенье вечером Трамп "четко дал понять, что его запланированный телефонный разговор с господином Путиным во вторник будет сосредоточен на том, какие земли и активы Россия сохранит за собой в случае прекращения огня с Украиной".

"Помощники Белого дома четко дали понять, что Россия точно сохранит Крым - в одном из тех странных поворотов истории, место проведения недельной Ялтинской конференции в феврале 1945 года - и настойчиво предположили, что она получит почти всю территорию, которую она держит", - пишет NYT.

Также, говорится, администрация США "четко дала понять, что ожидает, что Россия будет контролировать территорию, которой уже управляют ее войска, то есть примерно 20 процентов территории Украины".

О возможных уступках России журналисты пытались узнать от советника президента США по национальной безопасности Майкла Волтца. Однако он заявил, что ожидает прагматичных переговоров с Россией, и отклонил любую дискуссию о том, получит ли Россия вознаграждение за свою агрессию. В своих последних выступлениях Волтц занял позицию, что "важнейшим результатом переговоров должно стать прекращение убийств после трех лет жестокой войны с окопами и беспилотниками".

Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прокомментировал публикацию издания NYT, заверив, что "никто не может передать России никакой порт".

"Снова какие-то неизвестные источники, инсайды, хайп. Такого, как и говорил, много и будет дальше тоже немало. Но с реальностью такие вбросы преимущественно не имеют ничего общего", – отметил Коваленко.

Вероятные территориальные уступки Украины: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, вопрос территориальных уступок ради прекращения войны будут обсуждать президенты США и России во время телефонного разговора 18 марта. Как заявили в Белом доме, США и РФ находятся "за десять ярдов" от достижения мира в Украине. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт 17 марта подтвердила, что во время телефонного разговора Трамп и Путин обсудят, в частности, судьбу Запорожской АЭС.

Накануне разговора президентов США и России СМИ написали, что администрация США рассматривает возможность признать украинский Крым территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении войны в Украине. "Такой запрос согласовывал бы администрацию Трампа с позицией президента России Владимира Путина, который давно считает Крым территорией своей страны", - пишет издание.

Вас также могут заинтересовать новости: