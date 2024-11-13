Он считает, что новому американскому лидеру надо прибегнуть к убедительным угрозам.

Новоизбранный президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп должен быть жестче Джозефа Байдена, если хочет достичь соглашения о прекращении войны в Украине.

Такое мнение высказал колумнист газеты The Washington Post, историк и внешнеполитический аналитик Макс Бут. Он процитировал отрывок из книги Трампа "Искусство заключать сделки", в которой говорится о необходимости договариваться с позиции силы. По мнению американского президента, самой большой силой являются рычаги влияния.

По словам Бута, в этой ситуации проблемой является именно то, что Вашингтон имеет много рычагов влияния на Киев, но не на Москву. Например, прекращение военной помощи может оставить Украину в тяжелом положении, заставив искать мира почти на любых условиях.

Видео дня

Он считает, что лучшим решением Трампа будет предупредить Путина, что Штаты увеличат поставки оружия украинской армии, а также снимут ограничения на дальнобойные удары по территории России, если он не остановит войну:

"Трамп может попытаться достичь соглашения, будучи жестче Байдена, который разозлил украинцев, ограничив использование военной техники, предоставленной США".

По мнению историка, Путин будет склоняться к прекращению продвижения на фронте, если посчитает, что Трамп усилит помощь Украине. Однако убеждение в том, что Трамп откажется от нее, только поощрит его.

Следующей проблемой является соблюдение мирного соглашения, поскольку Россия уже нарушала свои обязательства. Поэтому такие договоренности потребуют присутствия западных войск на линиях прекращения огня, а также гарантий безопасности для Украины.

"Пойдет ли Трамп когда-нибудь на такое решение? Это, безусловно, противоречит его изоляционистским инстинктам, но, как он писал: "Я также защищаю себя, будучи гибким. Я никогда не привязываюсь к одному соглашению или одному подходу", - напоминает Бут.

Историк не склонен верить в то, что новый президент изменит свой курс в вопросе поддержки Украины. В то же время он считает, что это в интересах Трампа, "если он не хочет выглядеть неудачником-торговцем":

"Трамп должен осознать, что если Украина проиграет войну и потеряет независимость во время его пребывания в должности, это станет пятном на его президентстве - так же, как неудачный вывод войск из Афганистана стал пятном на президентстве Байдена, от которого популярность Байдена так и не восстановилась. С другой стороны, если Трамп завершит войну в Украине на условиях, с которыми украинцы смогут жить, он сможет похвастаться тем, что достиг того, чего не смог Байден".

План Трампа по Украине

Напомним, американский политик уверял избирателей, что способен закончить войну в Украине за 24 часа и вывести Америку из этого конфликта. Он называл президента Владимира Зеленского "величайшим торговцем в истории", а также сообщал, что имеет хорошие отношения с Путиным.

После победы он провел телефонный разговор с украинским президентом. Детали этого звонка не разглашали, однако западные СМИ сообщили, что он не отказывался от дальнейшей поддержки страны.

Вас также могут заинтересовать новости: