В прошлом Хегсет критиковал союзников по НАТО за их слабость.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп заявил, что определился с новым министром обороны. На эту кандидатуру он выдвинул 44-летнего Пита Хегсета, который является ведущим Fox News, пишет Reuters.

"Для меня большая честь объявить, что я номинировал на должность министра обороны в моем кабинете Пита Хегсета… Пит жесткий, умный и истинно верующий в "Америку прежде всего". С Питом у руля враги Америки предупреждены — наши военные снова станут великими, и Америка никогда не отступит", - заявил Трамп.

Пит Хегсет - каковы его взгляды

Пит Хегсет ранее служил в Ираке и Афганистане, окончил Гарвард и Принстон.

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В прошлом он критиковал союзников по НАТО за их слабость и говорил, что Китай находится на грани доминирования над своими соседями.

"Устаревшие, уступающие по вооружению, подвергшиеся вторжению и бессильные. Почему Америка, европейский "экстренный номер" на протяжении прошлого столетия, должна слушать самодовольные и бессильные страны, которые просят нас соблюдать устаревшие и односторонние оборонные соглашения, которым они больше не соответствуют?", - заявлял он в своей книге.

Он подчеркивал, что страны НАТО не хотят "раскошеливаться на собственную оборону" и просто взывают к Америке о помощи.

В одном из своих выступлений Хегсет также сказал, что вторжение России в Украину в 2022 году, по-видимому, было "войной Путина по принципу "отдай мне мое дерьмо".

"Если Украина сможет защитить себя... отлично, но я не хочу, чтобы американское вмешательство глубоко проникло в Европу и заставило (Путина) почувствовать, что он оказался на пределе", — сказал Хегсет.

Ранее Трамп выбрал новым секретарем Министерства внутренней безопасности губернатора Южной Дакоты Кристи Ноэм, которая ранее назвала военную помощь Соединенных Штатов Украине дорогой стратегической ошибкой, которая подталкивает Россию к союзу с Китаем.

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