Особую надежду на продолжение поддержки вселило назначение Марко Рубио и Майка Уолца.

Сторонники Украины могут с оптимизмом смотреть в будущее с надеждой на то, что в эпоху Трампа Киев может иметь поддержку.

Как пишет Politico, появилась надежда после новости, что новоизбранный президент Дональд Трамп назначил конгрессмена Майкла Уолца своим советником по национальной безопасности и планирует выдвинуть сенатора Марко Рубио на должность государственного секретаря.

Оба политика поддерживают концепцию "Америка превыше всего", но в вопросах внешней политики остаются жесткими в отношении таких стран, как Китай, Иран и Россия. Рубио и Уолц хотя и не поддержали некоторые предыдущие пакеты помощи Украине, но не из-за нежелания помочь, а учитывая внутренние приоритеты США. Уолц даже предлагал разрешить Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов по России, что администрация Байдена не поддержала.

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Эксперт Даниэль Вайдич считает, что Киев уверен в состоявшихся назначениях и не стоит нагнетать ситуацию. Это мнение разделяют и несколько бывших чиновников администрации Трампа, которые также верят, что новое правительство США будет стремиться найти сбалансированное решение украинского вопроса, поддерживая при этом американские интересы.

Планы администрации Трампа предусматривают ужесточение санкций против российского энергетического сектора, который является одним из основных источников доходов для финансирования армии России. В частности, Уолц подчеркивал потребность устранения лазеек, позволяющих России экспортировать нефть, чем подтвердил жесткий подход, который использовал Трамп во время своего первого срока.

Некоторые украинские политики считают, что назначение Рубио и Уолца может свидетельствовать о продолжении поддержки Украины, хотя понимают, что достижение значительного объема помощи от США может потребовать больших усилий. Украинский нардеп Ирина Геращенко отметила, что Рубио неоднократно публично поддерживал Украину.

Сам Трамп заявлял, что способен завершить войну в Украине за один день, хотя пока не раскрыл, как именно. Это заявление вызывает беспокойство среди европейских союзников, которые опасаются, что США могут потребовать от Европы большей ответственности за поддержку Украины. Как отметил президент Киевской школы экономики и бывший министр экономики Украины Тимофей Миловано, новая администрация может поставить Украину в ситуацию, когда ей придется уступить определенные условия ради мира.

В то же время, в администрации Трампа остаются советники, которые скептически относятся к поддержке Украины. Дональд Трамп-младший недавно саркастически высказался об Украине, намекая на возможность уменьшения помощи.

Некоторые украинские и НАТОвские официальные лица опасаются, что мирное соглашение, которое Трамп может предложить, лишь временно приостановит войну, оставляя России возможность для будущих действий. Как отметил представитель МИД Георгий Тихий:

"Наш опыт показывает, что предостережения Украины часто игнорировали, и впоследствии мы были правы".

Кадровые решения Трампа

Как сообщал УНИАН, избранный президент США Дональд Трамп избрал республиканца Майка Уолца советником по национальной безопасности.

Относительно Украины Уолц пересмотрел свои взгляды после вторжения России в 2022 году: он призвал предоставлять Киеву больше оружия. Однако недавно он отметил, что стоит переоценить цели США в Украине.

Впоследствии стало известно, что Дональд Трамп планирует выдвинуть сенатора Марко Рубио на должность госсекретаря. Война в Украине станет важным направлением в повестке дня Рубио. Он недавно заявил, что Украина должна искать дипломатическое урегулирование с Россией, а не сосредотачиваться на возвращении всех территорий. Также Рубио был одним из 15 республиканцев, которые проголосовали против пакета военной помощи Украине на 95 миллиардов долларов.

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