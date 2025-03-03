Президент США собирается выяснить, какие инструменты он может использовать, чтобы посадить Украину и РФ за стол переговоров, говорит американский министр.

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп после перепалки в Белом доме не хочет, чтобы украинский лидер Владимир Зеленский ушел в отставку.

"Нет, он не вмешивается в украинскую политику. Он хочет быть миротворцем", – сказал министр торговли США Говард Лутник о Трампе в интервью CNN.

Говоря о потенциальных следующих шагах администрации Трампа и возможности прекращения помощи Украине, американский министр сказал:

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"Он (Трамп, – ред.) точно рассмотрит этот вопрос. Он будет тщательно обдумывать, что делать и как реагировать".

По его словам, президент США "собирается выяснить, какие инструменты он может использовать в отношении России, и какие инструменты он может использовать в отношении Украины, чтобы посадить их за стол переговоров".

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

3 марта президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп в очередной раз набросился с критикой на президента Украины Владимира Зеленского. На этот раз – за слова о том, что до завершения войны еще "очень, очень далеко". По словам американского лидера, Зеленский якобы не хочет прекращения войны.

Ранее он называл Зеленского "диктатором без выборов", а когда его об этом спросили несколько дней спустя, Трамп сделал вид, что не понимает, о чем речь. Он сказал, что "не может поверить", что говорил такое о Зеленском.

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