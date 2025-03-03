По словам американского президента, Зеленский якобы "не хочет мира".

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за слова о том, что до завершения войны еще "очень, очень далеко".

"Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не будет долго с этим мириться!" – написал он в своей сети Truth Social.

По словам американского президента, это является свидетельством того, что Зеленский якобы "не хочет мира":

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"Это то, о чем я говорил: этот парень не хочет мира, пока его поддерживает Америка, и Европа в разговоре с Зеленским четко заявила, что не может справиться с этой задачей без США. Возможно, это не лучшее заявление с точки зрения демонстрации силы против России. О чем они думают?" – заявил Трамп.

Дональд Трамп о Зеленском

28 февраля во время визита Владимира Зеленского в Белый дом президент США Дональд Трамп и его вице-президент Джей Ди Вэнс устроили там перепалку. После открытой части встречи украинский лидер покинул Белый дом.

Трамп по итогам того разговора заявил, что Зеленский якобы не хочет мира, а также "проявил неуважение" к США. Теперь в Белом доме требуют публичных извинений со стороны украинского президента.

Примечательно, что незадолго до визита Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов". За эти слова американский президент не извинился, зато сказал, что "не может поверить", что назвал Зеленского диктатором.

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