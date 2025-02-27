Трамп положительно оценил шаги России в вопросе урегулирования войны в Украине и отметил прогресс в его достижении.

Президент США Дональд Трамп утверждает, что "не может поверить, что назвал украинского лидера Владимира Зеленского диктатором". Такое заявление он сделал во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, передает ВВС.

"Разве я это сказал? Не могу поверить, что я мог это сказать", - так Трамп ответил на вопрос, считает ли он по-прежнему Зеленского диктатором.

Также американский президент, комментируя свое доверие к президенту РФ Владимиру Путину, сказал "доверяй, но проверяй".

Видео дня

Он заявил, что его запланированное соглашение с Зеленским о добыче полезных ископаемых фактически станет гарантийным "страховым механизмом" для Украины, пишет The Guardian.

"Президент Зеленский приедет ко мне в пятницу утром. Мы подпишем действительно очень важное соглашение для обеих сторон, потому что оно обеспечит нам доступ к этой стране и позволит там работать", - пояснил Трамп.

Он также добавил, что это "можно назвать страховым механизмом". После его подписания он готов обсуждать размещение миротворческих сил:

"Сначала нам нужно соглашение, прежде чем говорить о миротворцах. Мы еще его не подписали.

Трамп положительно оценил шаги России в вопросе урегулирования войны в Украине, отметил прогресс в его достижении. По его словам, он не думает, что Путин снова вторгнется в Украину, если будет подписано мирное соглашение.

На вопрос, считает ли он, что российский президент снова вторгнется в Украину без достаточных гарантий безопасности, Трамп ответил:

"Я думаю, что когда мы заключаем соглашение - это есть соглашение".

Американский лидер добавил, что обеспечение безопасности в Украине после достижения соглашения - это самая легкая часть, а вот сам процесс договоренностей является самым сложным.

"Мы, конечно, постараемся вернуть Украине как можно больше земли. Но вступления Украины в НАТО не произойдет", - добавил он.

Заявления Трампа о Зеленском

Ранее Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов", у которого не останется страны, если он не поторопится.

"Подумайте только: комедийный актер Владимир Зеленский, который имел скромный успех, убедил Соединенные Штаты потратить 350 миллиардов долларов на войну, которую нельзя было выиграть, и которая никогда не должна была начаться, но которую он без США и Трампа никогда не сможет урегулировать. США потратили на 200 миллиардов долларов больше, чем Европа, причем Европе гарантирован возврат, а США не получат ничего взамен", - писал он.

Кир Стармер и другие европейские лидеры выразили поддержку Зеленскому, подчеркивая важность противостояния российской агрессии.

Позже президент Соединенных Штатов Америки отказался называть кремлевского правителя Владимира Путина диктатором.

"Я не употребляю эти слова легкомысленно. Я думаю, что мы посмотрим, как это все получится. Посмотрим, что произойдет", - сказал он.