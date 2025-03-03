Демократы будут продолжать бороться за привлечение Дональда Трампа к ответственности, заявил Шумер.

Лидер демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер раскритиковал администрацию президента США Дональда Трампа после того, как стало известно, что она отступает от борьбы с российскими киберугрозами. Этот шаг он назвал "критической стратегической ошибкой".

По словам Шумера, Трамп "так отчаянно пытается завоевать расположение такого бандита, как Владимир Путин, что, похоже, дает ему свободу действий, в то время как Россия продолжает проводить кибероперации и атаки с требованием выкупа на критически важную американскую инфраструктуру, угрожая нашей экономической и национальной безопасности".

"Одностороннее разоружение Дональда Трампа против Путина является критической стратегической ошибкой. Лучшая защита – это всегда сильное нападение, и это справедливо и для кибербезопасности", – акцентировал Чак Шумер.

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Он добавил, что демократы будут продолжать бороться за привлечение Дональда Трампа к ответственности за "вред, который он наносит нашей безопасности".

Что предшествовало

Издание NYT сообщило, что глава Пентагона Пит Хегсет приказал киберкомандованию США прекратить наступательные операции против России. Чиновники считают, что такой шаг является частью более широких усилий по привлечению российского диктатора Владимира Путина к переговорам по войне в Украине и новым отношениям с Соединенными Штатами.

NYT акцентирует, что сохранение доступа к основным российским сетям для целей шпионажа имеет решающее значение для понимания намерений правителя РФ в переговорах. Также это важно и для отслеживания аргументов внутри России относительно того, на каких условиях настаивать и от чего можно отказаться.

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