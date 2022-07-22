Общая пропускная способность порта выросла.

Война в Украине привела к существенным изменениям в работе порта Роттердама, крупнейшего порта в Европе. В частности, остановились контейнерные перевозки в Россию и из нее, а объемы поставок топлива снижаются.

Об этом говорится в сообщении порта.

"Во многих сегментах война в Украине привела к существенным изменениям. Например, импорт как сжиженного природного газа, так и угля очень резко вырос, это альтернатива сокращающемуся европейскому импорту российского газа по трубопроводам. Объем перевалки сырой нефти увеличился, а нефтепродуктов снизился. Перевалка железной руды, сельскохозяйственных грузов и контейнеров была ниже, чем за аналогичный период прошлого года", - говорится в сообщении.

В порту отмечают, что торговля с Россией сократилась. При этом контейнерные перевозки в Россию и из России вовсе прекратились.

"В преддверии санкций по углю и нефти в последние месяцы стало меньше импортироваться российского угля, сырой нефти, нефтепродуктов и СПГ. Компании все чаще импортируют из других стран", - говорится в сообщении.

Общая пропускная способность порта выросла. Объем общего грузооборота порта Роттердам в первом полугодии был на 0,8% выше, чем за аналогичный период 2021 года - 233,5 млн тонн против 231,6 млн тонн.

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