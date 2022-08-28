Власть Казахстана заявила, что страна приостановила весь экспорт оружия на год, не указывая причины такого решения.
Как сообщает Радио Свобода, президент Касым-Жомарт Токаев недавно выразил обеспокоенность, что казахское оружие может попасть в региональные военные конфликты на фоне войны России против Украины.
Отмечается, что руководство Казахстана, имеющее тесные экономические связи с Россией, пытается найти баланс между Россией, Украиной, Турцией и Китаем из-за опасения, что геополитические амбиции Москвы могут распространиться далеко за пределы Украины.
После начала полномасштабной агрессии России против Украины в конце февраля Казахстан не стал официально предлагать полную поддержку ни Москве, ни Киеву.
Казахстан производит широкий спектр военного оборудования, включая лодки, бронетехнику, пулеметы, гранаты, торпеды, защитное снаряжение и тому подобное. Что из этого экспортировались в прошлом - неизвестно.
В прошлом месяце Токаев подписал указ о выделении дополнительных 441 миллиарда тенге (939,5 миллиона долларов) для поддержки оборонного сектора страны, увеличив общие затраты почти в 1,5 раза по сравнению с прошлогодним бюджетом в 1,7 миллиарда долларов.
Ранее УНИАН сообщал, что Казахстан усиливает свою обороноспособность, опасаясь войны с Россией. Кроме того, Нур-Султан переосмысливает положение России в своей внешней политике и налаживает контакты с такими странами, как США, Турция и Китай.
В то же время, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия со своими захватническими амбициями не остановится на Украине. Другим странам уже следует готовиться к предстоящему нападению Путина.