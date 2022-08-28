Руководство Казахстана, имеющее тесные экономические связи с Россией, пытается найти баланс между Россией, Украиной, Турцией и Китаем из-за опасений, что геополитические амбиции Москвы могут распространиться далеко за пределы Украины.

Власть Казахстана заявила, что страна приостановила весь экспорт оружия на год, не указывая причины такого решения.

Как сообщает Радио Свобода, президент Касым-Жомарт Токаев недавно выразил обеспокоенность, что казахское оружие может попасть в региональные военные конфликты на фоне войны России против Украины.

Отмечается, что руководство Казахстана, имеющее тесные экономические связи с Россией, пытается найти баланс между Россией, Украиной, Турцией и Китаем из-за опасения, что геополитические амбиции Москвы могут распространиться далеко за пределы Украины.

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После начала полномасштабной агрессии России против Украины в конце февраля Казахстан не стал официально предлагать полную поддержку ни Москве, ни Киеву.

Казахстан производит широкий спектр военного оборудования, включая лодки, бронетехнику, пулеметы, гранаты, торпеды, защитное снаряжение и тому подобное. Что из этого экспортировались в прошлом - неизвестно.

В прошлом месяце Токаев подписал указ о выделении дополнительных 441 миллиарда тенге (939,5 миллиона долларов) для поддержки оборонного сектора страны, увеличив общие затраты почти в 1,5 раза по сравнению с прошлогодним бюджетом в 1,7 миллиарда долларов.

Ранее УНИАН сообщал, что Казахстан усиливает свою обороноспособность, опасаясь войны с Россией. Кроме того, Нур-Султан переосмысливает положение России в своей внешней политике и налаживает контакты с такими странами, как США, Турция и Китай.

В то же время, по словам секретаря СНБО Алексея Данилова, Россия со своими захватническими амбициями не остановится на Украине. Другим странам уже следует готовиться к предстоящему нападению Путина.

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