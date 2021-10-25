"Оружие не убивает людей. Алек Болдуин убивает людей", - гласит текст на футболках.

Гибель украинки Галины Хатчинс на съемках фильма в США, может перейти в политическую плоскость - сын 45-го президента США Дональда Трампа использует этот повод для критики актера Алека Болдуина.

Об этом сообщает Independent.

Спустя всего несколько дней после того, как Болдуин в результате несчастного случая застрелил оператора украинского происхождения, на личном сайте Дональда Трампа-младшего появились посвященные этому футболки.

"Оружие не убивает людей. Алек Болдуин убивает людей", - гласит текст на футболках.

Стоит отметить, что, будучи ярым сторонником Демократической партии, Алек Болдуин систематически выступал против политики Дональда Трампом в его бытность президентом и республиканцев в целом.

В том числе он неоднократно критиковал Национальную стрелковую ассоциацию США и требовал пересмотреть Вторую поправку к Конституции США, обеспечивающую право американцев носить оружие.

Читайте такжеНе Болдуин: СМИ назвали виновного в смерти украинки на съемках фильма в СШАКроме того, Болдуин является исполнителем роли экс-президента Трампа в высмеивавшем его юмористическом телешоу Saturday Night Live.

Выпустив "антиболдуиновские" футболки, сын Трампа, вероятно, решил отомстить за честь отца. Они были представлены в трех цветах (черном, синем и хаки) по цене 28 долларов.

Но видимо через некоторое время футболки по неизвестной причине сняли с продажи - сейчас их не найти в магазине сайта Дональда Трампа-младшего.

Напомним, что трагедия случилась 21 октября на съемочной площадке фильма "Раст" в штате Нью-Мексико - револьвер, который дал Болдуину реквизитор внезапно выстрелил. Кроме Хатчинс также пострадал режиссер Джоэл Соуза - мужчина был госпитализирован, но выжил.

Автор: Станислав Кожемякин