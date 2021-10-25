Сергей Светной отметил, что продюсеры сэкономили и взяли непрофессионалов.

Коллега погибшей оператор украинки Галины Хатчинс, которая погибла во время съемок фильма "Ржавчина" с Алеком Болдуином, рассказал подробности инцидента. Он указал, что Хатчинс умерла у него на руках.

Об этом сообщил участник съемочной группы Сергей Светной в Facebook.

По его словам, украинка умирала у него на руках.

"Да, я стоял плечом к плечу Галы во время этого рокового выстрела, который унес ее жизнь и ранил режиссера Джоэла Соуза. Я держал ее на руках, когда она умирала. На моих руках была ее кровь. И я хочу высказать свое мнение, почему это случилось. Я считаю, что имею на это право", - рассказал Светной.

Читайте такжеАктер Алек Болдуин пришел на закрытую церемонию прощания с украинской операторшейПри этом он считает, что причиной трагедии стал непрофессионализм отдельных членов команды, а именно тех, кто отвечал за оружие

"Не может 24-летняя девочка быть профессионалом в этом деле. Не может ее плюс-минус однолетка подруга по школе, двору, Instagram или еще чего-нибудь быть профессионалом в этом деле. Профессионалы - это люди, которые провели не один десяток лет на площадке, это люди, которые знают свою работу от А до Я, это люди, у которых безопасность на площадке уже на уровне рефлексов, им не надо говорить положить мешок на штатив, закрепить лестницу в декорации или оградить место взрыва. У них это в крови", - объяснил свою позицию коллега Хатчинс.

Кроме того, он заявил, что в трагедии есть и вина продюсеров, которые экономили на персонале м брали людей без необходимого опыта работы.

"Я обращаюсь к вам господа продюсеры! У нас очень интересная и хорошая работа и в то же время опасная. Мы снимаем в горах на воде под водой. У нас на площадке бывают взрывы, выстрелы, автомобильные аварии, электричество в конце концов и многое, многое другое. В целях экономии вы берете не совсем квалифицированных людей на очень сложную и опасную работу, но беря на работу непрофессионалов, вы подвергаете риску других людей, которые находятся рядом, и себя", - заявил Светной.

Также он подчеркнул, что ни одна сэкономленная копейка не может стоить человеческой жизни.

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Во время съемок фильма "Ржавчина" Алек Болдуин застрелил оператора из Украины Галину Хатчинс, а также ранил режиссера.

Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско уже отреагировало на инцидент, а также стало известно о реакции актеров и съемочной группы на трагедию.

Также и сам Алек Болдуин отреагировал на происшествие. По его словам, его сердце разбито.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", - заявил случайно застреливший женщину актер.

Кроме того, СМИ назвали виновного в смерти украинки на съемках фильма в США. И им оказался не Алек Болдуин.

Позже СМИ выяснили, что специалист по оружию Анна Гутьеррес-Рид, которая проверяла револьвер, недостаточно опытная для этого. Поэтому инцидент мог произойти по ее вине.

Автор: Анастасия Горбачева