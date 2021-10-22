Актер признался, что он вне себя от шока и горя из-за ужасного происшествия.

Актер Алек Болдуин, который случайно застрелил на съемках 42-летнюю украинку Галину Хатчинс, впервые прокомментировал трагедию. По словам артиста, он сотрудничает с полицией и не препятствует следствию.

На своей странице в Twitter Болдуин обратился к публике и написал, что он предложил помощь семье погибшей украинке.

Актер разделил свое заявление на две части. В первой он поделился своими эмоциями и переживаниями. А во второй Болдуин написал, поддерживает ли он связь с мужем Хатчинс.

"Нет слов, чтобы передать мой шок и печаль по поводу трагического происшествия, унесшего жизнь Галины Хатчинс, жены, матери и нашей глубоко уважаемой коллеги. Я полностью сотрудничаю с полицейским расследованием, чтобы выяснить, как произошла эта трагедия", - заявил случайно застреливший женщину актер.

Также Болдуин написал, что он поддерживает связь с мужем погибшей, он предлагает помощь семье украинки. По словам актера, его "сердце разбито". Он переживает и за супруга, и за сына, и за всех, кто знал и любил Хатчинс.

Актер Алек Болдуин застрелил на съемках человека: что известно

22 октября стало известно, что Болдуин случайно ранил на съемках двух человек, один из которых скончался. Управление шерифа сообщает, что актер застрелил оператора, 42-летнюю украинку Галину Хатчинс. Она была доставлена ​​по воздуху в больницу в Альбукерке, где и скончалась. Как сообщается, съемочная группа снимала сцену, в которой использовалось огнестрельное оружие. Неизвестно, что произошло, но пострадали два человека.

Вскоре стали известны подробности о погибшей. Оператор-постановщик Галина Хатчинс, которая пострадала на съемках фильма "Раст", окончила КНУ и долгое время снимала документалки. После этого место происшествия показали с высоты на видео.

Генеральное консульство Украины в Сан-Франциско уже отреагировало на инцидент, а также стало известно о реакции актеров и съемочной группы на трагедию.

Автор: Полина Кузенко