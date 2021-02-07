От предыдущего брака у Илона Маска есть еще пятеро детей.

Основатель и глава компаний Tesla и SpaceX, предприниматель Илон Маск впервые показал лицо повзрослевшего сына по имени X AE A-Xii

Новая публикация была размещена на официальной странице Маска в Twitter.

"Второе последнее царство", - подписал фото американец.

В комментариях начали шутить по поводу выражения лица малыша.

"Поиграй со мной, поговори по телефону позже", - прокомментировал один из подписчиков. "Будущий принц Марса", - подписал фото другой.

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Напомним, что мальчик появился на свет 4 мая прошлого года. Изначально сына миллиардер и его девушка, канадская певица Граймс хотели назвать X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв), но позже скорректировали его на X Æ A-Xii. От предыдущего брака у Илона Маска есть еще пятеро детей.

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Автор: УНИАН