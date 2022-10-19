По данным журналистов, сын генерала ФСБ стал участником кровавой перестрелки в оккупированном Херсоне.

Сын генерала Федеральной службы безопасности России Александра Тихонова Евгений планировал стать "заместителем губернатора" Николаевской области, но уехал из Украины, бросив своих товарищей во время пьяной перестрелки.

Об этом пишет российское издание "Важные истории".

По информации издания, 17 июня двое российских контрактников употребляли алкоголь в ресторане на набережной Днепра во временно оккупированном Херсоне. Там также находились четверо сотрудников ФСБ России.

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В какой-то момент между силовиками возник конфликт, в ходе которого обе стороны применили огнестрельное оружие. В результате стрельбы двое сотрудников ФСБ и один контрактник погибли на месте. Другие оккупанты были ранены и госпитализированы.

Примечательно, что в вооруженном конфликте тогда не пострадал только один человек – сотрудник ФСБ, сбежавший из ресторана. Его имя российские оккупанты пытались скрыть.

Издание утверждает, что этим сотрудником был Евгений Тихонов – сын одного из самых влиятельных генералов ФСБ Александра Тихонова. По словам источников журналистов, в Украину он приехал, чтобы стать "заместителем губернатора Николаевской области, по рекомендации отца".

Как пишут журналисты, инцидент в оккупированном Херсоне обострил и без того ожесточенное противостояние между Минобороны РФ и ФСБ. Издание отмечает, что обе силовые структуры обвиняют друг друга в неправильном информировании Кремля о потенциале украинской армии и оценке настроений украинского общества перед вторжением, что привело к провалу российского наступления.

Роль ФСБ РФ в войне в Украине

Сотрудники Федеральной службы безопасности принимают активное участие в войне России против Украины. В частности, именно они проводят "фильтрацию" украинских граждан, которые пытаются выехать с оккупированных территорий.

Также стало известно, что ФСБ осуществляет "фильтрацию" украинцев на границе с Эстонией, где сотни мариупольцев несколько суток стояли в очереди. Сообщалось о задержании украинцев и случаях запрета пересечения границы.

Помимо этого, старшим офицерам ФСБ России, которых перебросили на временно оккупированные территории Украины, сообщили о маршрутах эвакуации в РФ для них и их семей. Отмечается, что временно оккупированные украинские территории уже начали покидать семьи гауляйтеров, руководителей районов и высшего военного руководства.

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