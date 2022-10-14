Их показания могут помочь расследованию военных преступлений России.

Сотрудник ЧВК "Вагнера" и сотрудница ФСБ попросили политическое убежище у Франции.

Об этом The Insider сообщил основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин.

"Один человек имеет отношение к работе штаба и команде Пригожина, вторая – сотрудница ФСБ. … Сейчас каждый из этих людей будет давать показания про военные преступления, надеюсь, у них будет возможность сотрудничества с международным расследованием и дачи показаний в отношении Евгения Пригожина и других лиц путинского режима. Один из крупных зарубежных телеканалов делает материал по показаниям одного из них", – сообщил Осечкин.

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Он также отметил, что оба оказались в одном самолете, и каждый решил, что второго прислали за ним.

"Оба синхронно пошли запрашивать политическое убежище и международную защиту, это выглядело очень странно – каждый из них решил, что второй здесь по его душу. У французской полиции и службы безопасности аэропорта тоже возникли подозрения, ситуация нестандартная", – рассказал Осечкин.

Правозащитник также заявил, что у сотрудницы ФСБ "достаточно серьезный инсайд, связанный с документооборотом, с большим количеством важной информации".

"И в связи с вторжением в Украину, и по происходящим в последнее время процессам по линии департамента контрразведки и Министерства обороны", – добавил он.

Позиция Франции касательно въезда россиян в страну

Как сообщал УНИАН, после полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля многие россияне покинули страну. После того, как 21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации, граждане начали массово бежать в соседние страны. Сообщали о выезде от 600-700 тысяч до миллиона человек в первые дни.

Ряд стран на фоне этого заявили, что не станут пристанищем для бегущих от мобилизации граждан России, и закрыли въезд для них.

Франция в свою очередь заявила, что страна будет учитывать условия каждого человека и любые риски безопасности.

"Мы позаботимся о том, чтобы сюда по-прежнему могли приезжать журналисты-диссиденты, люди, борющиеся с режимом, художники и студенты, и будем выдавать визы в каждом конкретном случае с учетом рисков безопасности", – заявила заместитель министра по европейским делам Франции Лоуренс Бун.

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