"Альтернатива для Германии" остается второй по популярности политсилой в ФРГ.

В Германии поддержка ультраправой партии "Альтернатива для Германии" ("АдГ"). Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологическим институтом INSA для Bild am Sonntag.

По мнению экспертов, популярность "АдГ" упала на фоне информации о вероятных связях депутатов политсилы с пророссийской сетью влияния, разоблаченной на прошлой неделе в Европе.

По данным исследования, "АдГ" сейчас поддерживают 19% немецких избирателей, что на один процентный пункт меньше, чем на прошлой неделе. При этом поддержка партии снизилась со своего максимума (23%) на четыре процентных пункта. В то же время праворадикалы остаются второй по поддержке политической силой в Германии.

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Оппозиционная ХДС/ХСС остается самой популярной с 31 процентом, тогда как все три правительственные партии - социал-демократы канцлера Олафа Шольца (15%), "Зеленые" (13%) и "Свободные демократы" (5%) - имеют лишь немногим больше - 33%. Рейтинг "Альянса Сары Вагенкнехт", который выступает против военной помощи Украине, остается неизменным - около 6%.

Как сказал глава INSA Герман Бинкерт, если такие показатели поддержки будут на выборах 2025 года, ни одно правительство нельзя будет сформировать без ХДС/ХСС.

Ультраправые в Евросоюзе - последние новости

Президент Франции Эммануэль Макрон давит на ультраправых из-за Украины. По информации Financial Times, политик намерен провести парламентские дебаты, чтобы все партии определились со своей позицией по поддержке Киева.

Издание утверждает, что таким образом Макрон пытается привлечь внимание к позиции ультраправых в отношении России.

Также УНИАН сообщал, что ультраправые Венгрии и Румынии ждут пакта Трампа-Путина для разделения Украины. По словам военного и политического аналитика, ветерана АТО Евгения Дикого, эта договоренность будет предусматривать "фактически разбор Украины" и возвращение к границам, которые были до Второй мировой войны.

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