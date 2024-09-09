Если поставка Ираном баллистических ракет подтвердится, США, Великобритании и другим западным союзникам придется принять ответные меры, скорее всего, с помощью дополнительных санкций.

Глава ЦРУ предупредил, что любые шаги Ирана по поставке России баллистических ракет для ее войны на Украине станут "драматической эскалацией" - но украинские источники говорят, что это уже произошло.

Как пишет Sky News, это часть модели все более тесного сотрудничества между Москвой и Тегераном, в рамках которой иранский режим уже передал огромное количество беспилотников-убийц, боеприпасов и артиллерийских снарядов в обмен на деньги и помощь от России в улучшении собственных военных технологий и производственных возможностей.

Сюда входит предполагаемая передача Кремлем Ирану захваченного западного оружия, такого как противотанковая ракета N-LAW.

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"Это улица с двусторонним движением. Россия может сделать ряд вещей, чтобы помочь баллистическим ракетам Ирана - сделать их более опасными для использования против наших друзей и партнеров по всему Ближнему Востоку", - сказал Билл Бернс, директор ЦРУ, в выступлении со своим британским коллегой сэром Ричардом Муром на мероприятии в Лондоне в выходные.

Западные чиновники давно предупреждали о возможности Ирана начать поставлять баллистические ракеты в Россию.

"Ранее режим воздерживался от предоставления своих огромных запасов высокоточных ракет на фоне угрозы дальнейших западных санкций и международной изоляции. Однако его расчеты, по-видимому, изменились после истечения в октябре прошлого года санкций Совета Безопасности ООН, направленных на сдерживание программы Ирана по баллистическим ракетам в рамках крупного ядерного соглашения 2015 года с мировыми державами, которое с тех пор распалось", - сказано в материале.

"Невозможно скрыть" продажи ракет

Сэр Ричард Мур, глава МИ-6, выступая вместе с Бернсом, дал понять, что если Иран начал поставлять баллистические ракеты в Россию, то скрыть их после использования будет невозможно.

"Если что-то появится на поле боя, это станет очень очевидным, очень быстро. Оно взрывается, убивает украинских мирных жителей, разрушает их инфраструктуру и… вы должны напомнить себе, что это то, что Иран выбирает делать. Он выбирает помогать России делать такие вещи", - сказал он.

Бернс и Ричард заявили, что пока не видели никаких доказательств того, что Пекин поставляет Кремлю обычную военную технику, хотя они считают, что он помогает с так называемыми технологиями "двойного назначения", которые имеют как военную, так и гражданскую полезность.

"Я не думаю, что кто-либо из нас сегодня видит прямые доказательства поставок оружия и боеприпасов из Китая в Россию для использования в войне на Украине. Но мы видим много вещей, которые немного не дотягивают до этого - предметы двойного назначения, такие вещи, которые позволили Путину за последние 18 месяцев или около того значительно восстановить свою оборонно-промышленную базу, и это представляет реальную опасность", - сказал Бернс.

Запад может ослабить ограничения на поставки оружия Украине

Отмечается, что если поставка Ираном баллистических ракет подтвердится, США, Великобритании и другим западным союзникам придется принять ответные меры, скорее всего, с помощью дополнительных санкций.

"Такой шаг может также укрепить решимость в отношении того, следует ли наконец разрешить Украине использовать западные ракеты большой дальности - такие как британские крылатые ракеты Storm Shadow - против целей на территории России. Опасения по поводу ответа Москвы до сих пор не позволяли выдать разрешение", - сказано в статье.

Бернс указал, что западные союзники не должны уклоняться от российского запугивания в связи с любой предполагаемой эскалацией.

"Путин - задира. Он продолжит время от времени бряцать оружием. Я не думаю, что мы можем позволить себе запугаться такой риторикой", - сказал он.

Передача Ираном ракет РФ - детали

В субботу несколько новостных организаций со ссылкой на украинский источник, сообщили, что Иран поставил России более 200 баллистических ракет малой дальности Fatah-360.

Иранский депутат Ахмад Бахшаеш Ардестани подтвердил, что Иран поставляет России оружие, однако ранее миссия Ирана в ООН отвергла обвинения в передаче баллистических ракет малой дальности в РФ.

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