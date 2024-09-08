Иранский депутат Ахмад Бахшаеш Ардестани подтвердил, что Иран поставляет России оружие – в то время как менее суток назад миссия Ирана в ООН отвергла обвинения о передаче баллистических ракет малой дальности в Россию.
Как заявил Ардестани в интервью Didban Iran, Иран "не вмешивается в войну напрямую", однако продает России оружие, чтобы обеспечить свои потребности.
"Мы вынуждены обмениваться товарами для удовлетворения наших потребностей, включая импорт соевых бобов и пшеницы. Часть бартера включает в себя отправку ракет, а другая часть - отправку военных беспилотников в Россию", - сказал Ардестани.
Также на вопрос о том, может ли отправка баллистических ракет в Россию привести к дальнейшим санкциям против Ирана, законодатель ответил, что "хуже, чем есть, уже быть не может".
"Мы даем ракеты "Хезболле", ХАМАСу и "Хашд аш-Шааби", так почему бы не дать их России?", - заявил он.
Он заявил, что так как НАТО помогает Украине, то Иран также будет "поддерживать своего союзника".
"Мы продаем оружие и получаем доллары. Мы обходим санкции благодаря партнерству с Россией. Мы импортируем из России сою, кукурузу и другие товары. Европейцы продают оружие в Украину. НАТО вошло в Украину, так почему бы нам не поддержать нашего союзника, отправив ракеты и беспилотники в Россию?" - сказал Ардестани.
Иран поставляет России ракеты
Как писал УНИАН, ряд СМИ со ссылкой на данные западных разведок сообщили, что Иран только что начал поставки в Россию своих баллистических ракет малой дальности.
Всего через несколько часов после этого делегация Ирана в Организации Объединенных Наций выступила с заявлением, в котором отрицала любые поставки ракет и оружия в Россию.
"Позиция Ирана по украинскому конфликту остается неизменной. Иран считает предоставление военной помощи сторонам конфликта, что приводит к увеличению человеческих жертв, разрушению инфраструктуры и отходу от переговоров о прекращении огня, бесчеловечным", - говорится в заявлении.
По мнению эксперта Евгения Дикого, Иран вряд ли может передать России сотни ракет. По его мнению, речь скорее может идти о десятках ракет. При этом, по его словам, По его словам, получение Россией десятков ракет от Ирана позволит ей делать массированные обстрелы Украины раз в месяц.