Впереди еще один раунд – рассмотрение документа в Сенате Канады.

Палата общин Канады приняла обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной через несколько месяцев после подписания. Об этом сообщает CBC.

Один из органов парламента Канады принял законопроект большинством голосов – 214 против 116. Его поддержали либералы, блок Квебека и новая демократическая партия. Против выступили депутаты – консерваторы, которые критиковали законопроект за то, что он содержит положения об углеводородах ценообразования.

"Для того, чтобы это торговое соглашение было реализовано, Украина должна согласиться на введение налога на выбросы углерода. Это не то, что мы можем поддержать", – заявил накануне голосования лидер Консервативной партии Канады Эндрю Шир.

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Следует заметить, что торговое соглашение не накладывает на украинское правительство обязательств по введению налога на углерод. Однако она содержит положение о сотрудничестве между странами ради "содействия ценообразованию углерода и мерам по смягчению рисков утечки углерода". Теперь документ должен пройти второй раунд рассмотрения в Сенате Канады.

Соглашение с Канадой

Владимир Зеленский посетил Канаду в сентябре прошлого года. Президент Украины встретился с канадским премьер-министром Джастином Трюдо и подписал обновленное соглашение о свободной торговле между странами. Она закладывает принцип "отстроить лучшее" на уровне экономики, институтов и реинтеграции общества.

Сделка затрагивает таких аспектов как торговля услугами, финансовые и телекоммуникационные услуги, инвестиции, торговля и гендерное равенство, коренные народы, надлежащая регуляторная политика, и разработка и администрирование мер малых и средних предприятий.

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