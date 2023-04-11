Обновленное и модернизированное Соглашение о ЗСТ будет способствовать увеличению двустронней торговли и откроет новые экономические возможности для украинских предприятий.

Украина и Канада достигли окончательных договоренностей и подписали Совместную декларацию о завершении переговорного процесса по модернизации Соглашения о свободной торговле между странами.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль на совместной пресс-конференции со своим канадским коллегой Джастином Трюдо. По его словам, обновленное соглашение будет содержать 18 глав, девять из которых являются совершенно новыми.

"Они касаются торговли услугами, финансовых и телекоммуникационных услуг, инвестиций, торговли и гендерного равенства, коренных народов, надлежащей регуляторной политики, разработки и администрирования мер малых и средних предприятий", - сказал он.

По словам главы украинского правительства, ожидается, что обновленное и модернизированное соглашение будет способствовать увеличению двустронней торговли и откроет новые экономические возможности для украинских предприятий.

Соглашение о ЗСТ между Украиной и Канадой - что известно

Как сообщал УНИАН, Соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой было подписано 11 июля 2016 года во время визита в Киев премьер-министра Джастина Трюдо. Весной 2017 года Верховная Рада и Сенат Канады ратифицировали его.

Соглашение о ЗСТ вступило в силу 1 августа 2017 года. Документ открыл для украинских производителей свободный доступ к 98% канадского рынка.

В феврале 2021 года главы МИД Украины Дмитрий Кулеба и Канады Марк Гарно договорились начать переговоры о расширении действия Соглашения о зоне свободной торговли на сферу услуг и инвестиций.

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