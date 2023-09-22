Он также отметил, что Канада и Украина подписали соглашение о свободной торговле.

Канада и Украина сегодня, 22 сентября, подписали обновленное соглашение о свободной торговле между странами. Об этом сообщил премьер-министр Канады Джастин Трюдо на совместном с президентом Зеленским брифинга в Оттаве.

"Мы только что подписали соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой... это в частности создаст дополнительные рабочие места", - отметил он.

Также, по словам Трюдо, сегодня в Торонто лидеры Канады и Украины планируют встретиться с представителями местного бизнеса и обсудят усилия для помощи Украине. Он также добавил, что сегодня Канада добавила еще 63 россиян в санкционный список, включая тех, кто отвечает за похищение детей в Украине и распространение дезинформации.

Видео дня

Трюдо также уточнил детали нового многолетнего пакета помощи Украине

В частности, в его рамках Канада также предоставит Украине 35 дронов с камерами с высоким разрешением, легкие бронированные машины и амуницию, которая соответствует стандартам НАТО. Также Канада будет помогать Украине с обслуживанием танков. Кроме того, Канада сделает финансовый вклад в консорциум, в котором лидирует Великобритания, для предоставления военного снаряжения для Украины.

Трюдо также подтвердил, что Канада предоставит Украине "серьезную макроэкономическую помощь" в 2024 фискальном году.

В то же время Зеленский уточнил, что с начала полномасштабного вторжения Канада предоставила Украине помощи более чем на 8 млрд канадских долларов, из которых почти 2 млрд - оборонная помощь. В частности, речь идет о танках Leopard, гаубицах, бронированных машинах, боеприпасах, стрелковом оружии.

Кроме того, Канада подготовила почти 40 тыс. украинских военных в рамках операции "Unifier".

Президент Украины также поблагодарил правительство Канады за решение о закупке новой партии ракет для систем противовоздушной обороны в Украине.

По словам Зеленского, они с Трюдо сегодня также обсудили сотрудничество между странами в сфере военной промышленности и совместного производства вооружения.

Визит Зеленского в Канаду

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 сентября, после многодневного пребывания с визитом в Соединенных Штатах Америки президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской прибыл в Канаду.

Зеленский анонсировал подписание важных двусторонних документов, которые усилят экономические связи между странами.

Президент Украины уже провел переговоры с премьером Канады Джастином Трюдо и вместе с первой леди встретился с генерал-губернатором Канады Мэри Саймон и ее мужем Уитом Фрейзером.

После переговоров с Зеленским Трюдо заявил, что Канада запланировала выделение 650 млн канадских долларов на 50 бронированных машин и специальных машин для эвакуации, которые будут произведены в канадской провинции Онтарио.

Также Канада будет предоставлять своих инструкторов и техников для самолетов F-16.

Вас также могут заинтересовать новости: