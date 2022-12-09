Она останется на этой должности до июля 2026 года, когда должно было закончиться президентство свергнутого главі государства.

В Перу парламент объявил импичмент президенту страны Педро Кастильо после того, как он попытался распустить законодательный орган.

Теперь президентскую присягу приняла вице-президент Дина Болуарте, а уже бывший лидер страны появился на фотографиях в полицейском участке - его обвиняют в мятеже, передает Би-би-си.

Конфликт между президентом Педро Кастильо, придерживающимся левых взглядов, и парламентом, где большинство составляют правые депутаты, в среду вошел в фазу стремительного обострения. В этот день в парламенте предстояло уже третье голосование об импичменте президента.

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Кастильо попытался сыграть на опережение, выступил по телевидению и объявил, что распускает Конгресс Республики (парламент), назначает чрезвычайное временное правительство и вводит чрезвычайное положение. Но депутаты Конгресса срочно собрались и проголовали за импичмент подавляющим большинством: "за" был 101 из 130 депутатов.

После этого перуанская полиция опубликовала в "Твиттере" фотографии, на которых Кастильо находится в полицейском участке. Полиция объявила, что смещенный президент после голосования в парламенте бежал из президентского дворца и направлялся в посольство Мексики, где предположительно хотел просить убежища.

Затем были опубликованы кадры, на которых Кастильо подписывает какие-то документы.

Мартия Баррето, представитель группы прокуроров по расследованию коррупции в правительстве, заявила, что Кастильо арестован.

Тем временем парламент в качестве временного лидера привел к присяге действующего вице-президента Дину Болуарте, которая немедленно призвала к политическому перемирию в интересах преодоления национального кризиса.

60-летняя Болуарте стала первой женщиной на посту президента Перу, она заявила, что останется на этой должности до июля 2026 года, когда должно было закончиться президентство Кастильо.

Политическое обострение в Перу

События в Перу начали развиваться стремительно после того, как Педро Кастильо выступил с обращением по национальному телевидению и объявил чрезвычайное положение.

ОН заявил, что распускает парламент, большинство в котором составляют представители оппозиции, что вызвало шок в стране и за рубежом. Несколько министров перуанского правительства немедленно подали в отставку, а глава конституционного суда обвинил президента в попытке госпереворота.

США настоятельно призвали Кастильо отменить свое решение, вице-президент Болуарте обвинила его в подрыве конституционного порядка, а перуанская полиция и вооруженные силы в совместном заявлении подчеркнули, что будут и впредь уважать конституцию страны.

Попытку распустить парламент Кастильо предпринял в качестве превентивной меры - он сделал это всего за несколько часов до того, как законодатели должны были проголосовать за процедуру его импичмента (голосование по этому вопросу должно было стать уже третьим с момента избрания Кастильо в июле 2021 года).

Как живут в Перу

Перу - второй в мире производитель меди. Там добывают также золото, серебро, олово, цинк и нефть.

В середине XVI века конкистадоры открыли в Перу крупнейшее серебряное месторождение Потоси, которое стало символом несметного богатства. Оно давно истощилось, но в испанском языке до сих пор бытует выражение "стоить Потоси".

Тем не менее, значительная часть 32-миллионного населения страны страдает от бедности и безработицы.

Перу имела самый высокий в мире показатель смертности от коронавируса. С начала пандемии там умерли около 200 тыс. человек.

Перу переживает политическую нестабильность уже не первый год. В 2020 году в стране всего за пять дней сменилось три президента, а с 2016-го поменялось уже шесть лидеров государства.

Кто такой Педро Кастильо

Кастильо - сельский учитель и профсоюзный лидер - пользовался популярностью у перуанцев, проживающих в отдаленных сельских районах страны. Был избран президентом Перу в июне 2021 года.

Во время предвыборной кампании он уверял своих сторонников: "В богатой стране больше не будет бедных". Сам Кастильо обещал, что откажется от президентской зарплаты и будет, как и прежде, жить на учительские доходы. Однако во время правления против Кастильо выдвигались обвинения в коррупции, которые президент отвергал и называл частью заговора по его отстранению.

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