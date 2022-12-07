Перед задержанием парламент объявил Кастильо импичмент.

Президент Перу Педро Кастильо задержан полицией. Его подозревают в организации мятежа и превышении полномочий. Перед задержанием парламент объявил Кастильо импичмент.

Информация об этом прозвучала в эфире местной радиостанции RPP. Было объявлено, что в отношении отстраненного от исполнения обязанностей президента Перу ведется уголовное расследование в связи с "возможным совершением преступлений против общественного спокойствия и органов общественной администрации".

Как отметил генеральный прокурор Перу Даниель Сориа, Кастильо также вменяют совершение действий, направленных против власти и конституционного порядка.

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Накануне задержания "за" импичмент Педро Кастильо проголосовал 101 депутат из 130. Соответствующее голосование состоялось после того, как Кастильо объявил о роспуске парламента и введении в стране режима чрезвычайного положения. Кастильо назначил чрезвычайное правительство, призвав его разработать новую конституцию страны, и обратился к гражданам с призывом провести новые выборы. Именно так он отреагировал на третью попытку депутатов отстранить его от исполнения обязанностей.

Педро Кастильо: что известно

Педро Кастильо – перуанский школьный учитель, профсоюзный активист и политик. Широкую известность получил в 2017 году, возглавив общенациональную забастовку учителей.

Баллотировался в президенты от левой партии "Свободное Перу". Вступил в должность 28 июля 2021 года.

Во время предвыборной компании обещал, что в случае его избрания он откажется от президентского жалования и будет по-прежнему жить на зарплату учителя, а министрам и депутатам сократит зарплату наполовину.

Все обвинения в коррупции Кастильо отрицает. По его мнению, они основаны на "слухах людей, которые, стремятся смягчить свое наказание и злоупотребляют его доверием".