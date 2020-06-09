Иран приговорил к смертной казни причастного к убийству генерала Сулеймани

В Ираке отказались сообщить, когда состоится казнь.

Гражданина Ирана приговорили к смертной казни за предоставление разведке США и Израиля данных о месте нахождения убитого командира Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани.

Об этом сообщает AJ.

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«Махмуд Мусави-Мадж, один из шпионов ЦРУ и Моссад, был приговорен к смертной казни. Он передал данные о месте пребывания Сулеймани нашим врагам», – заявил один из официальных судебных представителей.

В то же время в Ираке отказались сообщить, когда состоится казнь. Журналисты же пишут, что публичной информации о ходе любых дел, связанных с Сулеймани, до этого не было.

Как сообщал УНИАН, глава спецподразделения "Аль-Кудс" КСИР генерал Касем Сулеймани был убит в результате авиаудара США в столице Ирака Багдаде в ночь на 3 января. Вашингтон объяснил свое решение тем, что генерал представлял угрозу для американцев.

Тегеран пообещал отомстить за убийство генерала. Иран сократил свои обязательства по ядерной сделке, а парламент страны принял законопроект, по которому армия США и Пентагон признаются террористическими организациями. 8 января Иран запустил 15 ракет по военным базам США в Ираке. В ответ на действия Ирана Дональд Трамп объявил о введении новых санкций.

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