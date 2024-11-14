Москва не назвала ни заказчиков самолета, ни хотя бы приблизительное количество машин, которые будут поставлены.

Глава российской компании "Рособоронэкспорт" Александр Михеев сообщил, что экспортная версия Су-57 уже имеет "подписанные контракты". На это обратил внимание военный портал Defense Express.

"На самолет Су-57Э мы уже имеем первые подписанные контракты", - сообщил Михеев в своем интервью во время международной авиакосмической выставки Airshow China 2024, которая проходит в Китае.

Михеев не назвал ни заказчиков нового самолета, ни хотя бы приблизительную цифру истребителей, которые им планируют передать. Эксперты также обратили внимание на то, что заявление прозвучало с уровня главы компании "Рособоронэкспорт", а не из корпорации "Ростех", в которую она входит.

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Поэтому, по мнению специалистов, в случае с "подписанными контрактами" Москва может просто выдавать желаемое за действительное.

Впрочем, некоторые шансы на то, что Россия смогли продать свой Су-57, действительно есть. Дело в том, что РФ имеет двух союзников, которые делают все возможное, чтобы получить от нее новые военные технологии. Речь об Иране и КНДР.

Ранее сообщалось, что Иран мог получить лицензию на производство российского Су-35, который в определенной степени унифицирован с Су-57 (хотя это, конечно, разные истребители).

Также стоит напомнить, что в прошлом году глава Северной Кореи Ким Чен Ын лично посетил авиационный завод в городе Комсомольск-на-Амуре, где осмотрел Су-57.

Истребитель Су-57 - последние новости

Москва привезла истребитель Су-57 на выставку Airshow China, где его подробно рассмотрели посетители.

Сделанные ими кадры продемонстрировали значительное отставание авиационной техники РФ от современных стандартов. В первую очередь, это касается требований пятого поколения.

Впрочем, несмотря на это, россияне активно будут новые Су-57 для своих Воздушно-космических сил. Недавно сообщалось, что им передали новую партию самолетов Су-57 и Су-35С.

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