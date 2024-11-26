Россиянам приходится покупать нужные комплектующие через сложные схемы, что замедляет и удорожает производство.

Российская программа выпуска истребителя пятого поколения Су-57, выполненного по технологии "стелс", сталкивается со все большими трудностями из-за западных санкций. Сейчас вся надежда россиян на то, что Дональд Трамп отменит большинство санкций, которые он критиковал во время выборов, пишет The Telegraph.

Сейчас российский концерн "Объединенная авиастроительная корпорация" пытается найти важные компоненты иностранного производства, необходимые для производства Су-57. Электронные компоненты западного производства, включая микрочипы и печатные платы, запрещены к экспорту в Россию. Это заставило россиян искать обходные пути.

Согласно документам, которые получила украинская аналитическая группа Frontelligence Insight, понемногу россиянам удается обходить запрет. Ведь эти запчасти можно легко приобрести онлайн и доставить в Россию через третьи страны.

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Осознавая проблему, в конце октября правительство США ввело новые санкции против 400 организаций, в том числе в Китае и Индии, которые поставляли России подсанкционные товары. Это решает проблему лишь частично, ведь нужную электронику россияне могут найти во многих продуктах, в том числе и гражданских, произведенных в разных странах.

"Наша команда считает, что почти все эти компоненты используются в гражданской электронике и электронике двойного назначения, что делает чрезвычайно сложным, если не невозможным, помешать России приобрести их", - говорят во Frontelligence Insight.

Но огромные усилия, которые россиянам приходится приложить для получения микрочипов и плат, замедляют производство Су-57 и делают его дороже. Если американская Lockheed Martin выпускает более 150 истребителей F-35 Lightning в год, то россияне производят лишь около десятка своих Су-57.

"С одной стороны, понятно, что иностранные санкции против ОАК и подобных российских производителей оружия не работают идеально. Но они работают достаточно хорошо, чтобы по крайней мере замедлить модернизацию российских ВВС", - пишет The Telegraph.

Если у Москвы и есть какие-то основания для оптимизма, то они связаны с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, отмечает автор публикации. В прошлом он прямо критиковал американские санкции, поэтому существует вероятность, что с возвращением в Белый Дом он может снять с России многие наиболее пагубные санкции.

Трамп хочет отменить санкции против России

Как писал УНИАН, во время предвыборной кампании Дональд Трамп обещал пересмотреть американские санкции, в частности против России. В сентябре он говорил, что санкции нужно использовать "как можно меньше".

По словам Трампа, во времена своего первого президентского срока он иногда прибегал к санкциям, но старался снимать их как можно быстрее, потому что санкции "убивают ваш доллар" и "убивают все, что доллар представляет". По его мнению, очень важно сохранить за долларом статус "мировой валюты".

По словам Трампа, во время своей первой каденции он применял санкции исключительно против стран, "которые этого заслуживают". Этой политики он хочет придерживаться и во время второй каденции.

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