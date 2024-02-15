Париж потратил 30 миллиардов евро на свои вооруженные силы в 2017 году, но в конечном итоге достиг 69 миллиардов евро.

Франция достигнет поставленной перед членами НАТО цели тратить на оборону 2 процента ВВП в 2024 году, то есть раньше, чем прогнозировалось ранее, заявил министр вооруженных сил Франции Себастьен Лекорню, пишет Politico.

По его словам, Париж резко увеличивает расходы. В 2017 году Франция потратила 30 миллиардов евро на свои вооруженные силы, но в конечном итоге они достигнут 69 миллиардов евро.

Отмечается, что в этом году оборонный бюджет Франции составляет 47,2 миллиарда евро и, как ожидается, будет неуклонно расти в последующие годы в соответствии с законом о семилетнем военном планировании страны.

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Согласно предварительным прогнозам, Франция изначально планировала потратить 1,94% ВВП на свой оборонный бюджет в 2024 году и не ожидала, что достигнет показателя в 2% ранее 2025 года.

Лекорну сказал, что выделения 2% ВВП на оборону недостаточно, поскольку эти деньги также должны быть направлены на закупку большего количества вооружения. НАТО имеет целевой показатель в 20% оборонных средств, идущих на эту цель, в то время как Франция уже тратит 30%.

В среду генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что 18 стран-членов НАТО находятся на пути к достижению целевого показателя расходов альянса. Он призвал 13 других помочь достичь "справедливого" распределения бремени с США.

Проблемы НАТО

Бывший президент США, у которого снова есть амбиции занять президентское кресло, Дональд Трамп дал сигнал России и ее лидеру Путину, что можно свободно уничтожать другие страны, если они имеют финансовые долги.

Европейские страны-члены НАТО боятся, что в случае прихода к власти Трампа, США перестанет инвестировать в оборонную промышленность альянса, поэтому увеличивают оборонные бюджеты.

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