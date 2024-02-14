Издание отмечает, что на США приходится самая большая часть расходов на оборону среди всех стран НАТО – около 70% в 2022 году.

Европейские страны-члены НАТО боятся, что в случае прихода к власти Дональда Трампа, США перестанет инвестировать в оборонную промышленность альянса, пишет Bloomberg.

"Перспектива возвращения Трампа в Белый дом вызвала активные дискуссии среди союзников о том, что Европа может сделать, чтобы обеспечить инвестирование США в трансатлантическую безопасность", – пишет издание со ссылкой на анонимного высокопоставленного дипломата НАТО.

Он также добавил, что помимо увеличения расходов на оборону и помощи Украине, союзники также должны обращать внимание на важные для США вопросы. Среди них - китайская угроза.

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"Союзники также обсуждают, как обращаться с Трампом на саммите НАТО – то есть с помощью сочетания лести и твердой позиции по ключевым вопросам, добавил дипломат", – пишет Bloomberg.

Это все делается для того, чтобы оставить в альянсе самого могущественного члена НАТО – США. Ведь именно Вашингтон выделяет больше всего денег на оборону среди всех членов блока. Только в 2022 году их доля составляла 70%. На фоне этого ожидается, что рекордные 18 из 31 страны НАТО в этом году достигнут целевых расходов альянса на оборону.

Издание также добавляет, что страны НАТО пытаются найти способы защитить помощь Украине от выборов США. Среди существующих вариантов - увеличение веса НАТО в Контактной группе по вопросам обороны Украины. Ведь ранее НАТО пыталось дистанцироваться от этого, чтобы избежать прямого участия в войне с РФ.

Трамп против НАТО: что надо знать

Дональд Трамп недавно заявил, что поощрял бы Россию делать "все, что ей заблагорассудится" со странами-членами НАТО, которые, по его мнению, тратят недостаточно средств на свою оборону.

Руководство НАТО возмутилось от этой заявления экс-президента США. Они сказали, что Трамп ставит в опасное положение не только страны Европы, но и саму Америку.

Вместо этого европейские политики считают, что такие заявления Трампа - это обычная предвыборная риторика, призванная удовлетворить настроения потенциальных избирателей.

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