Генеральный секретарь альянса заявил, что не надо делать так, что враги будут видеть среди стран-членов НАТО просчеты или недоразумения.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг призвал бывшего президента США Дональда Трампа не подрывать систему сдерживания Альянса. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на брифинге в Брюсселе накануне встречи министров обороны стран-членов Альянса.

"НАТО удалось исключить военную атаку на любого союзника в течение 75 лет", - сказал Столтенберг.

По его словам, это удалось реализовать, потому что все члены Альянса четко отстаивали позицию, что они в любое время готовы защищать друг друга.

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"Вся идея НАТО заключается в том, что атака на одного союзника приведет к реакции всего Альянса. Пока мы вместе отстаиваем это послание, мы предотвращаем любую военную атаку на каждого союзника. Поэтому, цель НАТО - предотвратить войну, сохранить мир и сделать невозможным атаку на союзников НАТО", - отметил Столтенберг.

Он подчеркнул, что это очень успешно делается на протяжении десятилетий, потому что Альянс имеет надежную систему сдерживания для врагов.

"Поэтому любые предположения, что мы не стоим друг за друга, не собираемся защищать друг друга - это подрывает безопасность всех нас, усиливает риски, и по этой причине, очень важно, чтобы мы на деле и на словах четко доносили, что мы придерживаемся обязательств НАТО для защиты и обороны всех союзников", - подчеркнул генеральный секретарь

В то же время, хорошей новостью он назвал то, что на самом деле страны-члены НАТО это как раз и делают.

"У нас есть возможности. У нас есть решимость защищать и защищать всех союзников. И именно из-за этого мы не видим каких-либо неизбежных угроз против любого члена НАТО, потому что с 2014 года мы значительно отстаиваем нашу коллективную оборону", - сказал Столтенберг.

Он добавил, что Альянс осуществляет сильнейшее усиление коллективной обороны за десятилетие после незаконной аннексии украинского Крыма Россией.

"Мое сообщение (Трампу) точно так же, как я сказал: "Мы не должны подрывать надежность (системы) нашего сдерживания. И речь идет не только о способностях, в которые мы вкладываем ресурсы, но и о том, как мы поддерживаем контакт. Потому что наши враги осознают наше сдерживание. Мы не должны оставлять возможностей для просчетов или недоразумений для Москвы о нашей готовности, настроенности и решимости защищать всех союзников", - подчеркнул Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, бывший президент США Дональд Трамп, стремящийся переизбраться на второй срок, заявил, что США не будут защищать страны-члены НАТО в случае невыполнения финансовых обязательств по расходам на оборону. Более того, в этой связи он заявил, что США будут поощрять россиян делать все, что те захотят.

Впоследствии американский президент Джо Байден сказал, что заявление Трампа о попустительстве российской агрессии против стран альянса представляет угрозу для безопасности Штатов.

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