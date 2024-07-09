Западные дипломаты и региональные аналитики считают, что президент Сербии Александар Вучич склоняется на запад.

Сербия налаживает тесные связи с командой Дональда Трампа, но при этом пытается придерживаться среднего курса в многополярном мире. Об этом говорится в статье Financial Times.

Отмечается, что в центре сербской столицы Белграда планируют снести здание бывшего Министерства обороны Югославии и построить там гостинично-жилой комплекс. Инвесторами выступит бизнес из США – давнего противника Белграда, который дважды в 1990-х годах возглавлял военные интервенции НАТО, чтобы остановить сербскую агрессию в регионе.

За сделкой стоит бывший помощник администрации Дональда Трампа Ричард Гренелл. По мнению аналитиков, эта сделка является примером того, как небольшое внеблоковое государство может подготовиться к возможному возвращению Трампа в Белый дом. Она также отражает повышенное внимание Запада к Сербии в то время, когда оторвать ее от России стало приоритетом.

Видео дня

Президент Сербии Александар Вучич настаивает, что это соглашение является исключительно деловым проектом, и отрицает идею "услуга за услугу". Однако, по словам авторов, соглашение выглядит явно политическим, потому что контрагентом является сербское государство. Она обеспечивает Вучичу тесную связь с Белым домом в случае победы Трампа на выборах в ноябре.

К тому же Гренелла называют потенциальным госсекретарем в случае переизбрания бывшего президента на второй срок. Он впервые озвучил идею такой инвестиции в Белграде, когда был посланником Трампа на Балканах. По словам знакомых людей, соглашение было связано с более широким видением поощрения американских инвестиций в Сербию, чтобы привязать ее к сфере влияния Запада и ослабить ее старые отношения с Россией: "Я считаю, что мы сделали значительные шаги в выведении Сербии из-под влияния России и Китая и приближении к США. Я также признаю, что нужно сделать еще больше, и я обязуюсь сделать именно это", – заявил Гренелл.

Чтобы предотвратить критику соглашения со стороны мощного правого сербского националистического лобби, которое является сильно промосковским, инвесторы обязались построить на этом месте мемориал жертвам натовских бомбардировок. В Европе белградскую сделку рассматривают как классический маневр хеджирования ставок 54-летнего Вучича, который доминирует во внутренней и региональной политике в течение десятилетия и любит играть с Америкой и ЕС против России и Китая, пишут авторы.

Дружба со всеми

Даже работая с США, Вучич развивает отношения с Китаем, а также поддерживает связь Сербии с Москвой, хотя и преимущественно через посредников и держа президента России Владимира Путина на расстоянии. Сербия является одной из двух европейских стран (другая – Беларусь), которые не поддерживают санкции против России.

Что касается Пекина, то Сербия и Венгрия были единственными двумя европейскими странами, которые посетил председатель КНР Си Цзиньпин в мае после своего государственного визита во Францию. Китай инвестирует значительные средства и часто возглавляет сербские опросы общественного мнения как самое популярное иностранное государство.

В то же время Вучич укрепляет связи с президентом Франции Эммануэлем Макроном и настаивает на сотрудничестве с ЕС, чтобы помочь в разработке потенциально крупнейшей в Европе литиевой шахты на западе Сербии, многомиллиардного проекта. Вучич настаивает на том, что его целью является членство в ЕС Сербия является кандидатом уже 12 лет, но не достигла значительных успехов: "Вучич проводит политику всеохватности", – говорит научный сотрудник Института наук о человеке в Вене Иван Вейвода.

Полномасштабное вторжение России в Украину сделало для западных государств приоритетной задачей привлечение Вучича. Причина – беспокойство, что Москва может попытаться разжечь вражду в соседних Боснии и Герцеговине и Косово, где проживают мятежные сербские меньшинства.

Западные дипломаты и региональные аналитики считают, что Вучич склоняется на запад. Он также практически подтверждает, что незаметно помогает Киеву, продавая боеприпасы третьим лицам: "Вучич не является ни российским ставленником, ни маленьким Путиным, как его иногда изображают. Любит ли большинство сербов Путина Путина? Да. Любят ли они Россию? Да. Но когда их спрашивают, куда бы вы хотели поехать, они все хотят поехать в Западную Европу", – подчеркивает Вейвода.

По словам журналистов, Вучича лучше всего можно описать как хамелеона. Отвечая на вопрос, как второй срок Трампа может повлиять на Сербию, Вучич уклоняется от ответа: "Я не такой большой лидер, как многие другие европейские лидеры, которые занимают чью-то сторону. Мой друг Виктор [Орбан] на 100% на стороне Трампа. Мои друзья из Брюсселя на 100% на стороне Байдена. Я – нет. Я на стороне Сербии и жду результатов", – отметил он.

Главный вопрос для региона сейчас заключается в том, как переизбрание Трампа может повлиять на острые, затяжные разногласия между ближайшими соседями Сербии. Статус Косово, родины сербской нации, является политической болью в регионе с 1999 года, когда кампания бомбардировок НАТО проложила путь к провозглашению независимости от Сербии в 2008 году.

В прошлом году переговорщики от ЕС заключили предварительное соглашение, поддержанное администрацией Байдена, согласно которому Белград неофициально позволил бы Косово интегрироваться в международные организации. В то же время Приштина должна была предоставить большую автономию регионам с сербским большинством. Но это соглашение так и не было реализовано.

Интенсивность переговоров может резко возрасти, если Трамп будет переизбран. Косовские чиновники и внутренние оппоненты опасаются, что вторая администрация Трампа будет мягкой по отношению к Вучичу. Для него ускоренное продвижение соглашения создало бы дилемму. Признание независимости Косово является формальным условием интеграции Сербии в ЕС. Однако поддаться давлению Запада и согласиться на это может стать политическим самоубийством.

Помощь Сербии для Украины

Ранее УНИАН писал, что Сербия незаметно наращивает продажи боеприпасов на Запад, которые в итоге идут на оборону Украины, хотя страна не присоединилась к санкциям Запада против России. В 2022 году объем экспорта боеприпасов из Сербии в Украину через третьи стороны составил около 800 миллионов евро.

Вас также могут заинтересовать новости: