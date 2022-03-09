Столтенберг предупредил Кремль, что нападение на линии поставок за пределами Украины приведет к срабатыванию ст. 5.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил Россию, что нападение на линии поставок стран-союзников, поддерживающих Украину оружием и боеприпасами, станет опасной эскалацией войны.

Это заявление Столтенберг сделал в интервью CBC News. Он отметил, что союзники помогают Украине отстаивать свое право на самооборону, которое закреплено в уставе ООН.

"Россия является агрессором, а Украина защищается. Если будет какое-либо нападение на любую страну НАТО, территорию НАТО, это приведет к срабатыванию ст. 5", - предупредил Столтенберг.

"Я абсолютно убежден, что президент Путин знает об этом, и мы устраняем все основания для просчетов, непонимания нашего обязательства защищать каждый дюйм территории НАТО", - пояснил генсек НАТО.

Издание отмечает, что некоторые в разведывательном сообществе США опасаются, что Москва может попытаться перекрыть поток оружия, идущего в Украину, либо с помощью авиаударов, либо с помощью дальнобойной артиллерии. Оружие, поступающее с Запада, выгружается в приграничных странах, таких как Польша, а затем отправляется по суше.

Столтенберг сказал, что существует четкое различие между линиями поставок внутри Украины и теми, которые работают за ее пределами.

"В Украине идет война, и, конечно, линии снабжения внутри Украины могут быть атакованы", — сказал он, добавив, что если такие поставки будут атакованы за пределами Украины, то "это было бы нападением на НАТО".

Также Столтенберг сказал, что послание НАТО России заключается в том, что "они должны положить конец войне, что мы будем продолжать поддерживать Украину и что мы продолжаем вводить беспрецедентные санкции".

Справка УНИАН. Статья 5 — это положение о самообороне в учредительном договоре НАТО, в котором говорится, что нападение на одного члена Альянса является нападением на все его 30 стран-членов.

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