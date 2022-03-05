Окончательное решение о вступлении Финляндии в Альянс принимается парламентом страны.

Президент Финляндии Саули Ниинисто встретился с президентом США Джо Байденом в Белом доме где договорился активизировать сотрудничество в области обороны.

После встречи финский президент сказал журналистам, что Финляндия соответствует критериям членства в НАТО, сообщает Reuters.

"Ситуация в Финляндии изменилась, как и Швеции. Впервые большинство людей, судя по опросам, выступают за вступление в НАТО. Мы открыты для обсуждения этого с парламентом", - сказал Ниинисто в интервью телеканалу Fox News.

По его словам, окончательное решение о вступлении в Альянс принимается парламентом.

Напомним, что Финляндия является близким партнером НАТО. Страна выступила против подписания любых соглашений с РФ, которые закрыли бы возможность расширения НАТО в будущем.

После вторжения РФ в Украину граждане Финляндии подписали петицию за вступление страны в НАТО. Хотя еще в январе Финляндия заявляла, что не планирует вступать в Альянс.

Между тем в РФ уже успели пригрозить Финляндии за вероятное вступление в НАТО. В частности, в МИД России пригрозили Швеции и Финляндии "серьезными последствиями" в случае их попыток стать членами НАТО.