По словам представителей сил США в Европе, этот шаг направлен на сдерживание агрессии и успокоение союзников по НАТО.

США усиливает ПВО Польши. В страну переводятся ракетные комплексы Patriot для противодействия любым угрозам со стороны России.

Как сообщает CNN, две ракетные батареи Patriot направляют в Польшу для противодействия любой потенциальной угрозе союзникам США и НАТО во время продолжающегося вторжения России в Украину.

По словам представителей сил США в Европе, этот шаг направлен на сдерживание агрессии и успокоение союзников по НАТО.

Patriot — это зенитно-ракетный комплекс, предназначенный для уничтожения приближающихся баллистических ракет малой дальности, самолетов и крылатых ракет.

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