Ранее в минобороны Румынии подтвердили, что нашли обломки беспилотника на территории своей страны.

В НАТО отреагировали на подтверждение Румынии, что на ее территорию мог упасть "Шахед". Об этом сообщает The Guardian.

Как сообщается, в Альянсе заявили, что выражают "твёрдую солидарность" с Румынией, которая сообщила, что части вероятного российского беспилотника упали на её территорию во время нападения России на Украину.

"Мы продолжаем внимательно следить за ситуацией и остаемся в тесном контакте с нашим союзником Румынией", - говорится в заявлении НАТО.

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Падение российского беспилотника в Румынии - что известно

4 сентября во время атаки по Одесской области на территорию Румынии упали российские дроны. Украинские пограничники обратились к румынским коллегам с просьбой предоставить информацию об инцидентах, но ответа не было.

Румыния первоначально неоднократно отвергала заявления Украины о том, что российские беспилотники иранского производства упали и взорвались на ее территории. Однако 6 сентября министерство обороны Румынии сообщило в пресс-релизе: "Вечером 5 сентября следователи обнаружили элементы, напоминающие обломки дронов".

Президент Румынии Клаус Йоханнис затем призвал к срочному расследованию ситуации. "Если подтвердится, что эти элементы принадлежали российскому беспилотнику, такая ситуация будет совершенно недопустимой и серьезным нарушением суверенитета и территориальной целостности Румынии, союзника по НАТО", - заявил он. "Мы находимся в состоянии боевой готовности и находимся в постоянном контакте с нашими союзниками по НАТО", - сообщил румынский президент.

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