Местным жителям рекомендовали не открывать окна и двери

Мощный взрыв прогремел на одном их крупнейших химических заводов Германии. Инцидент произошел в городе Леверкузен 27 июля.

Об этом сообщает Bild.

Местным жителям рекомендовали не открывать окна и двери, а также запретили выходить на улицу. Правоохранители перекрыли дороги вокруг территории завода.

Взрыв прогремел на территории промышленной площадки, где сжигаются отходы. Причина инцидента пока не известна. В Леверкузене объявили максимальный чрезвычайный уровень опасности. Также эвакуируют строителей и другой персонал.

Минимум два человека получили тяжелые травмы, еще пять пропали без вести.

На обнародованных роликах видно, что с места взрыва поднимается огромный столб черного дыма.

Chempark — один из крупнейших химических технопарков Европы. Помимо Bayer, на площадке работает около 70 других исследовательских и производственных компаний.

Авария на «Ривнеазоте»

20 июля на предприятии "Ривнеазот" в цехе по производству азотной кислоты произошла разгерметизация трубопровода. В результате чрезвычайной ситуации произошел разовый выброс нитрозных газов. Последствия ЧС ликвидированы. Жертв и пострадавших нет.

Полиция открыла производство по ч. 1 ст. 273 УК Украины (нарушение правил безопасности на взрывоопасных предприятиях или во взрывоопасных цехах).

Глава Госэкоинспекции Андрей Малеваный заявил, что после аварии на "Ривнеазоте" в областном центре и близлежащих населенных пунктах превышения предельно допустимых концентраций опасных веществ в воздухе не обнаружено.

В ГСЧС также заверили, что никакой угрозы населению из-за аварии на предприятии нет.

По словам министра внутренних дел Дениса Монастырского, предварительная причина аварии – несоответствие материала трубопровода заявленным характеристикам производителя, а также коррозия участка трубопровода.

Автор: Анастасия Горбачева