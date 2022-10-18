Уоллес обсудит с Белым домом и Пентагоном ядерную угрозу со стороны России.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес срочно вылетел в Соединенные Штаты обсудить вопросы безопасности Украины.

Об этом сообщает Standard.

В связи с вылетом Уоллес даже отменил выступление перед Комитетом обороны.

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Ожидается, что министр проведет встречи с Пентагоном и Белым домом по ситуации с нацбезопасностью Украины, в частности ядерной угрозы.

По словам министр ВС и ветеранов Британии Джеймса Хиппи, Уоллес встретится с американцами для "диалогов, которые на самом деле невероятны, но мы находимся в том времени, когда такие диалоги необходимы".

В то же время источники Standard заявляют, что разговоры, в частности, будут касаться войны в Украине.

Роль Британии в военной поддержке Украины

С первых дней полномасштабного вторжения России правительство Британии активно поддерживает сопротивление украинцев военным и дипломатическим путями.

Сам экс-премьер Британии Борис Джонсон стал одним из первых мировых лидеров, посетивших Киев после 24 февраля. После чего посещал украинскую столицу еще несколько раз.

Британия также вызвалась начать масштабную подготовку украинских военнослужащих.

Вместе с Европейским Союзом и Соединенными Штатами Великобритания поддержала и введенные против России санкции за начатую агрессию.

После избрания Элизабет Трасс премьером политика в отношении Украины в стране не изменилась. Напротив, Трасс подчеркнула, что Лондон будет поставлять ВСУ еще больше оружия.

Также украинский президент Владимир Зеленский стал первым иностранным лидером, с которым созвонилась премьер после своего назначения.

Великобритания остается одной из немногих стран мира, которая соглашается, что войну с Россией закончить дипломатическим урегулированием пока невозможно, поскольку Москва не придерживается обещаний.

"Тем, что Путин пытается уничтожить Украину, он только создает более мощную, объединенную нацию... сейчас, как никогда, Украина должна одержать победу", – подчеркнула Трасс.

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