Также президент Украины и новоназначенный премьер Британии скоординировали дальнейшее давление на РФ.

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Лиз Трасс скоординировали дальнейшее давление на Российскую Федерацию.

Об этом глава государства сообщил в микроблоге Twitter.

"Первым среди иностранных лидеров провел разговор с новоизбранным премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Пригласил ее в Украину. Выразил благодарность народу Великобритании за лидерскую оборонную и экономическую поддержку Украины. Важно, что Великобритания готова к ее дальнейшему усилению. Уделили внимание гарантиям безопасности", - заявил Зеленский.

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Также, как сообщил глава государства, во время разговора речь шла об участии Британии в восстановлении Украины.

"Скоординировали дальнейшее давление на РФ. Цель – остановить агрессию и привлечь виновных к ответственности. Важно признать Россию государством-террористом. Будем продолжать активное взаимодействие во всех форматах", - подчеркнул Зеленский.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 6 сентября, премьер-министром Великобритании стала Элизабет Трасс. Ранее она возглавляла МИД.

7 июля премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил об отставке.

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