Чиновница называла президента РФ ужасающим диктатором.

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс, избранная новым премьер-министром и лидером Консервативной партии вместо Бориса Джонсона, дала ряд громких обещаний насчет войны Украины с Россией.

В частности, чиновница обещала, что на посту премьера пойдет по стопам Джонсона, будет самым большим другом украинского государства, и президент РФ Владимир Путин "потерпит стратегическое поражение".

Обещания Трасс насчет войны в Украине

Больше помощи Киеву

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Министр говорила, что будет работать с союзниками над тем, чтобы Киев получил больше гуманитарки и оружия.

"В роли премьер-министра я буду самым большим другом Украины, иду по стопам Бориса Джонсона, и полностью обязуюсь гарантировать, что Путин потерпит неудачу в Украине и потерпит стратегическое поражение, а Россия будет ограничена в будущем", – сказала она.

Министр также обещала, что Британия "будет оставаться с Украиной столько, сколько потребуется". Чиновница объясняла, что Украина важна для всех европейцев, поскольку борется за будущее, демократию и суверенитет.

"…С каждой ракетой, которая попадает в украинские города, с каждым мужчиной, женщиной и ребенком, которые страдают, мы будем предоставлять больше (помощи Украине)", – говорила Трасс.

Она объясняла, что помощь Украине имеет одну цель – усилить президента Владимира Зеленского.

"…Мы знаем, что Украина может выиграть войну при поддержке свободного мира", – отметила чиновница и добавила, что никто не может чувствовать себя в безопасности, пока РФ не отойдет.

Никаких компромиссов с Путиным

Чиновница называла российского лидера ужасающим диктатором и отмечала, что с ним не нужно идти на компромиссы.

"…сейчас не время рассуждать об уступках и компромиссах ужасающему диктатору", – подчеркивала Трасс.

"То, что Путин пытается уничтожить Украину – он только создает более мощную, объединенную нацию… Сейчас, как никогда, Украина должна одержать победу", – подчеркнула Трасс.

"Вызов" Путина

В середине августа Трасс подтвердила свое обещание лично "вызвать" лидера России на саммите "Большой двадцатки" (запланирован в ноябре в Индонезии).

В июле во время дебатов министр говорила, что готова встретиться с президентом РФ напрямую и "вызвать его перед такими важными колеблющимися странами, как Индия и Индонезия".

Готовность применить ядерное оружие

Трасс говорила, что при острой необходимости Британия может использовать ядерное оружие.

"Я думаю, что это важная обязанность премьер-министра. Я готова сделать это", – утверждала чиновница.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля совершила полномасштабное вторжение в Украину. Кремль также не раз угрожал пустить в ход ядерное оружие.

Против агрессии РФ в Украине выступили, в частности, страны Евросоюза. Британия не только помогала Киеву деньгами и вооружением, а и решила обучать наших военнослужащих.

7 июля стало известно, что большой друг Украины – Борис Джонсон – подал в отставку с поста премьера.

Отставка Джонсона инициирована после секс-скандала – заместителя председателя консерваторов Криса Пинчера обвинили в приставании к коллегам по парламенту и в том, что он домогался нескольких мужчин в баре. Премьер якобы знал о скандальном поведении Пинчера до того, как назначил на должность. Более 40 членов правительства Джонсона сложили полномочия.

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