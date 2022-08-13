Курс охватывает обращение с оружием, первую помощь на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов.

До 10 тысяч украинцев с незначительным военным опытом или без него смогут пройти в Великобритании интенсивные курсы "солдатской службы", что поможет им в защите Украины от российской агрессии.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

Отмечается, что личный состав полка Королевских Воздушных сил Вооруженных сил Соединенного Королевства и Британской армии продолжает обучение украинских военных в Великобритании, предоставляя им жизненно важные навыки, чтобы быть эффективными в боевых действиях на передовой.

"Военнослужащие полка Королевских Воздушных сил ВС Великобритании является частью трех видовой учебной программы, в рамках которой к Соединенного Королевства прибудут до 10 000 украинцев с незначительным военным опытом или без него, чтобы пройти интенсивные курсы "солдатской службы", что поможет им в защите Украины от российской агрессии", - говорится в сообщении.

В Генштабе объяснили, что эта Программа является частью постоянного обязательства Соединенного Королевства поддерживать Украину в ее борьбе против неспровоцированного вторжения России, и на данный момент составляет более 2,3 млрд фунтов стерлингов военной помощи и включает свыше 5 тыс. единиц легкого противотанкового средства нового поколения NLAW (Next Generation Light Anti-tank Weapon) и реактивных системы залпового огня M270.

Министр обороны Бен Уоллес отметил, что "эта новая амбициозная программа является следующим этапом поддержки Соединенным Королевством Вооруженных сил Украины в их борьбе с российской агрессией".

"Используя передовой мировой опыт британской армии, мы поможем Украине восстановить ее силы и увеличить масштаб сопротивления, тогда как она защищает собственные суверенитет и право выбирать собственное будущее", - сказал он.

Отмечается, что около 1 тыс. 50 британских военнослужащих будут задействованы во время выполнения программы, которая будет проходить на объектах Министерства обороны на северо-западе, юго-западе и юго-востоке Соединенного Королевства. Каждый курс продлится несколько недель и будет проводиться подразделениями 11-й бригады содействия силам безопасности.

"Подготовка даст новобранцам-добровольцам с небольшим военным опытом или без него навыки для эффективного ведения боевых действий на передовой. Основываясь на базовой подготовке солдат в Великобритании, курс охватывает обращение с оружием, первую помощь на поле боя, полевую технику, тактику патрулирования и право вооруженных конфликтов", - сообщили в Генштабе.

Правительство Соединенного Королевства оперативно закупило автоматы АК для программы обучения, то есть украинские солдаты смогут тренироваться с оружием, которое они будут использовать на передовой. Соединенное Королевство также предоставило одежду и снаряжение для поддержки украинских воинов в их обучении и возвращении в Украину.

Отмечается, что Соединенное Королевство имеет долгую историю поддержки украинских военнослужащих в рамках операции ORBITAL, во время которой с 2015 по 2022 год было подготовлено 22 тыс. украинцев.

Напомним, Финляндия вслед за Швецией, Канадой и Нидерландам присоединится к подготовке бойцов ВСУ в Великобритании.

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