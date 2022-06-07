Он сказал, что мир должен избегать любого результата, который может создать впечатление, что необоснованная агрессия Путина принесла плоды.

Премьер-министр Британии Борис Джонсон выступил против того, чтобы мировые лидеры подталкивали президента Украины Владимира Зеленского к плохому мирному соглашению с президентом РФ Владимиром Путиным.

Об этом сообщает Reuters.

Джонсон, переживший голосование по вотуму недоверия, инициированное его депутатами в понедельник, сказал своим министрам, что Британия "будет оставаться на передовой" поддержки Украины, отметил представитель британского премьера.

"Он сказал, что важно, чтобы на президента Зеленского не давили, чтобы он согласился на плохой мир, отметив, что плохие мирные соглашения не длятся долго. Он сказал, что мир должен избегать любого результата, который может создать впечатление, что необоснованная агрессия Путина принесла плоды", - заявил спикер.

На заседании правительства министр иностранных дел Британии Лиз Трасс также заявила, что Лондон готовит дополнительные санкции против России за ее вторжение в Украину, сообщил представитель Джонсона.

Как сообщал УНИАН, 3 июня президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что очень важно не унижать Россию, чтобы, когда боевые действия в Украине прекратятся, можно было найти дипломатическое решение. Макрон вместе с тем отметил, что считает решение Путина начать войну фундаментальной исторической ошибкой.

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